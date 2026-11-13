Mercedes-Benz fait pression sur les syndicats 

Le bras de fer continue. Après des semaines de discussions avec les syndicats, Mercedes-Benz met en suspens ses nouveaux investissements dans ses usines allemandes et étudie la fermeture de certains sites. Une décision prise après l'échec des discussions avec les représentants du personnel et les syndicats sur la réduction des coûts de main-d'œuvre, comme le révèle un entretien diffusé en interne à destination des salariés et consulté par l'AFP.

Selon Michael Schiebe, chef de la production et membre du directoire du groupe à l'étoile, la direction a "décidé d'arrêter tout investissement supplémentaire dans les sites allemands du groupe". "Nous voulons tous éviter la fermeture des usines à tout prix. Malheureusement, nous devons maintenant explorer cette option plus en détail", évoque de son côté Britta Seeger, directrice du travail du groupe.

Le constructeur allemand se retrouve confronté à un net recul de ses ventes en Chine, ce qui pèse sur ses bénéfices. Depuis septembre, Mercedes-Benz négocie donc avec les représentants du personnel de nouvelles mesures d'économie afin de restaurer sa compétitivité.

"Nous sommes désormais contraints d'examiner avec attention quels sites allemands nous devrions fermer si nous ne parvenions pas à modifier la structure de nos coûts", a expliqué, Michael Schiebe. "Nous fabriquerons alors les prochains modèles exclusivement à l'étranger", a-t-il ajouté. Pour ce dernier, les décisions concernant la prochaine génération de véhicules doivent être prises immédiatement.

Pas de compromis pour le moment

Cette annonce se présente comme un moyen de faire pression sur les négociations en cours, notamment avec le premier syndicat allemand IG Metall, qui réclame une hausse de 5 % des salaires, jugée "totalement excessive" par Britta Seeger.

"Une telle augmentation ferait encore grimper les coûts du travail, déjà élevés en Allemagne, alors qu'ils sont déjà aujourd'hui bien trop élevés dans la comparaison internationale", juge-t-elle. "Malgré des discussions intensives, aucun corridor de solution ne se dessine malheureusement pour l'instant", estime Britta Seeger.

Mercedes-Benz envisage une augmentation du temps de travail sans compensation salariale et remet en question la semaine de 35 heures, un acquis historique de l'industrie métallurgique dont relève l'automobile en Allemagne. "Ce sont des sujets inconfortables", a reconnu Britta Seeger, mais c'est selon elle "la seule manière de préserver l'emploi en Allemagne". (Avec AFP)