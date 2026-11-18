Rokas Medonis, CarVertical : "Nous travaillons à la certification des batteries pour les électriques d'occasion"

CarVertical veut renforcer la transparence du marché de l’occasion européen. Rokas Medonis, cofondateur et directeur général de l'éditeur lituanien de rapports d’historique, détaille sa stratégie et les prochaines étapes de son développement.

Rokas Medonis, dirigeant de CarVertical. ©Le Journal de l'Automobile

Le Journal de l'Automobile : Que représente le marché français pour CarVertical ?

Rokas Medonis : La France a été le premier pays d'Europe occidentale dans lequel nous sommes entrés. Mais les fraudes sont répandues partout en Europe centrale et orientale : compteurs kilométriques truqués, dommages cachés ou véhicules gravement accidentés réparés en Lituanie puis revendus...

Il y a aussi beaucoup de voitures usagées en provenance des États-Unis qui arrivent en Europe sous le statut d'épaves, avant d'être réparées puis réexportées vers la France ou l'Allemagne.

Les consommateurs français qui utilisent nos services n'imaginaient souvent pas que de telles pratiques frauduleuses existaient sur leur propre marché des voitures d'occasion. Notre rôle est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être victimes d'arnaques.

J.A. : Les négociations en BtoB sont-elles la prochaine étape de votre développement ?

R.M. : Environ 95 % de notre chiffre d'affaires provient du segment BtoC. Dans des pays comme le Royaume-Uni, où les acheteurs font traditionnellement confiance aux concessionnaires et ne pensent pas à vérifier l'historique, notre stratégie consiste à inciter l'acheteur final à réclamer un rapport CarVertical au vendeur. Lorsque les commerciaux voient plusieurs clients demander ce document dans la même semaine, cela les pousse à adopter notre service.

Nous avons signé un accord avec le groupe Volkswagen pour recevoir directement leurs données officielles

J.A. : Est-il temps pour vous de faire un partenariat ou d'acquérir une entreprise pour fournir des données sur l'état de santé (SOH) des batteries de voitures électriques d'occasion ?

R.M. : Nous travaillons activement sur les fonctionnalités liées aux batteries. Actuellement, les start-up européennes du secteur de la batterie sont très fragmentées et de petite taille, sans vision globale du cycle de vie de la cellule. En tant qu'acteur présent dans tous les pays, CarVertical se doit, dans ce cas de figure, d'attendre une consolidation du secteur des rapports SOH.

J.A. : Que fait la Commission européenne concernant l'accès aux données des véhicules ? R.M. : La Commission européenne avance lentement, mais elle progresse. Depuis trois ans, nous collaborons avec des représentants et d'autres entreprises tech à Bruxelles pour pousser les grands constructeurs à ouvrir leurs données. Récemment, nous avons signé un accord avec le groupe Volkswagen pour recevoir directement leurs données officielles. Les constructeurs chinois s'implantant en Europe devront eux aussi se conformer à cette réglementation sur la transparence des données, au même titre que Google, Apple ou Meta.

J.A. : L'Europe a-t-elle besoin d'une grande entreprise pour centraliser et fournir les données automobiles ?

R.M. : Elle a surtout besoin d'appliquer fermement ses réglementations d'ouverture des données. De notre côté, nous investissons dans le lobbying officiel à Bruxelles aux côtés d'autres grands acteurs technologiques lituaniens, comme Vinted. La Lituanie étant un pays de 2,7 millions d'habitants, l'union et l'action collective des entreprises tech sont indispensables pour faire entendre notre voix.