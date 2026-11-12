Recyclage des batteries : Veolia ouvre une usine en Moselle

La filière hexagonale du recyclage de batteries se met peu à peu en place. Ainsi, jeudi 12 novembre 2026, Veolia a inauguré une usine de traitement de la black mass en Moselle (39).

Pour Veolia, le marché potentiel est de "près de 700 000 tonnes de batteries à traiter d'ici cinq ans en Europe, soit une valeur estimée à plus d'un milliard d'euros en métaux stratégiques".

Dans cette nouvelle usine construite en périphérie d'Amnéville, Veolia traite donc la black mass extraite des batteries en provenance de France, mais aussi de Suisse et du Royaume-Uni, démantelées dans une autre usine, située à une heure de route.

À l'aide de réactifs chimiques, Veolia extrait "plus de 90 % du cobalt, du nickel et du cuivre" présents dans cette poudre noire essentielle au fonctionnement de la batterie. Des métaux stratégiques que le groupe va "redistribuer sur le marché européen de l'automobile, du bâtiment ou encore de la défense".

Si l'objectif à terme est le retour de ces métaux de la batterie à la batterie, le chemin s'annonce long pour créer cette boucle fermée, compte tenu d'un déficit européen en usines intermédiaires de CAM (matériaux actifs précurseurs de cathodes), composants clés des batteries dont la production est aujourd'hui presque exclusivement localisée en Asie.

Vers une préférence européenne dans le recyclage

Autre écueil, soulevé par Veolia, "la surcapacité existante en Asie, qui a une avance considérable sur ce sujet des batteries", grâce au soutien des autorités. "En l'état actuel des choses, il est extrêmement complexe pour les acteurs européens de pouvoir concurrencer un marché qui surpaye le rachat des black mass", a souligné le groupe français.

L'Europe devrait instaurer "une préférence européenne dans toute la filière de recyclage des batteries", pour empêcher l'Asie de capter toute la matière première, a estimé devant des journalistes la directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff.

Un appel auquel a partiellement répondu l'Union européenne, qui "va interdire l'exportation de la black mass vers les pays n'appartenant pas à l'OCDE", a confirmé jeudi 12 novembre 2026 le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, présent pour l'inauguration de l'usine.

Cette décision règle la question des importateurs comme la Chine ou l'Inde, mais pas la question de la Corée du Sud, qui appartient à l'OCDE et est vue par certains acteurs comme une tête de pont vers la Chine. (avec AFP)