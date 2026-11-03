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Constructeurs

Économie circulaire : avec renative, Renault veut changer les réflexes dans ses ateliers

Publié le 3 novembre 2026

Par Charlotte Morvan
3 min de lecture
Avec sa marque renative, Renault rassemble plus de 2 000 références issues de l'économie circulaire, des pièces remises en état aux batteries reconditionnées. Le constructeur vient d'élargir sa gamme aux véhicules électriques et forme ses conseillers service pour mieux présenter cette offre aux clients.
Avec renative, Renault propose des pièces remanufacturées en moyenne 30 % moins chères que leurs équivalents neufs. ©Renault Group
Avec renative, Renault propose des pièces remanufacturées en moyenne 30 % moins chères que leurs équivalents neufs. ©Renault Group

Une pièce neuve ou remise en état ? Renault compte proposer plus systématiquement ce choix aux automobilistes lors de leur passage en atelier. Le constructeur s'appuie notamment sur renative, une marque lancée en 2025 qui rassemble aujourd'hui plus de 2 000 références. Chaque année, Renault et ses marques collectent plus de 300 000 pièces usagées pour alimenter cette activité.

 

Pour leur donner une seconde vie, Renault dispose notamment de The Future Is Neutral, sa filiale spécialisée dans l'économie circulaire. Celle-ci regroupe plusieurs activités, dont The Remakers, qui rénove des pièces automobiles, et Gaia, spécialisée dans la réparation des batteries de traction.

 

Selon Renault, une pièce remanufacturée coûte en moyenne 30 % de moins que son équivalent neuf. Le constructeur précise que ces produits répondent aux mêmes exigences de performance, de qualité et de sécurité que les pièces neuves.

 

Des pièces remanufacturées pour les véhicules électriques

 

Depuis septembre 2026, Renault a élargi sa gamme de pièces remanufacturées aux motorisations électriques des Scenic E-Tech, Megane E-Tech et Master E-Tech. Le constructeur propose également des batteries de traction reconditionnées.

 

Renault développe aussi la réparation de composants électroniques, notamment ceux des systèmes multimédias des véhicules (GPS, radio, écran central…). Lorsqu'une pièce est réparable, cette intervention coûte en moyenne 50 % de moins que son remplacement, selon le groupe.

 

Flins : comment Renault transforme une usine en modèle d’économie circulaire avec The Future Is Neutral

 

L'offre comprend également des huiles moteur fabriquées à partir d'huiles de base reraffinées. Lancée en 2025, la gamme Renault Castrol RRBO couvre depuis septembre 2026 l'ensemble des véhicules thermiques et hybrides du groupe en circulation en Europe. Renault annonce une réduction de l'empreinte carbone comprise entre 13 et 24 % grâce à ces huiles.

 

Les tapis de sol Premium Renault intègrent désormais 43 % de matières recyclées dans leur partie textile, notamment sur les Renault 5 E-Tech, Clio 6 et Twingo E-Tech. Dacia utilise également des matériaux recyclés dans certaines gammes de tapis de sol.

 

Renault forme ses conseillers service

 

Pour faire connaître renative auprès des automobilistes, Renault a développé une formation en ligne avec Renault Academy. Destiné aux collaborateurs de l'après-vente, notamment aux conseillers service, ce module doit les aider à présenter les différentes offres aux clients.

 

Déployée dans dix pays européens, cette formation a déjà été suivie par 75 % des conseillers service, selon Renault.

 

"Au moment où il se présente dans nos ateliers, le client se voit proposer notre offre renative", explique Édith Morin-Dufour, directrice stratégie, partenariats et développement durable après-vente de Renault Group.

 

Les pièces et composants issus de l'économie circulaire peuvent aussi être utilisés pour le reconditionnement des véhicules d'occasion, notamment dans le cadre du label Refactory certified.

 

Avec son plan futuREady, le groupe Renault prépare sa riposte face aux constructeurs chinois

 

Cette stratégie s'inscrit dans le plan futuREady, présenté en mars 2026, avec lequel Renault cherche notamment à fidéliser ses clients tout au long de la vie de leur véhicule. À l'horizon 2030, le constructeur ambitionne de faire de renative un réflexe dans son réseau après-vente comme auprès des automobilistes.

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