Renault à la rescousse de Dacia au troisième trimestre 2026

Après un premier semestre 2026 marqué par le retour aux bénéfices, le groupe Renault affiche des résultats commerciaux contrastés au troisième trimestre 2026. Le constructeur au losange a en effet vendu 497 799 véhicules, soit 6 % de moins qu’il y a un an. La baisse de Dacia, dont les volumes ont chuté de 12,8 %, contraste avec la progression d'Alpine et la dynamique de la marque Renault en Europe. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, le groupe a ainsi écoulé 1,662 million de véhicules, en recul de 2,2 %.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre atteint néanmoins 11,6 milliards d'euros, en hausse de 1,5 %. Selon Duncan Minto, directeur financier du groupe Renault, "cela a été permis aussi par une organisation industrielle et d'approvisionnement remarquable" ainsi que par "une discipline commerciale rigoureuse qui privilégie la valeur au volume".

Mais le groupe Renault doit notamment cette augmentation du chiffre d'affaires à ses ventes partenaires, avec le chinois Geely au Brésil, mais aussi à son activité de financement des ventes (Mobilize Financial Services) qui, sans elle, serait stable au troisième trimestre. Le constructeur confirme donc ses objectifs financiers pour 2026, avec une marge opérationnelle d'environ 5,5 % du chiffre d'affaires et un free cash flow automobile d'environ un milliard d'euros. Il prévoit également une légère amélioration de la marge au second semestre, malgré la hausse des matières premières et de l'inflation.

Renault profite de l’accélération de l’électrique

Au troisième trimestre 2026, la marque Renault a vendu 349 901 véhicules, en baisse de 2,9 %. Mais sa situation commerciale est plus favorable en Europe, où ses ventes de voitures particulières ont progressé de 6,3 %. Au cumul, sur les neuf mois, les volumes mondiaux de la marque augmentent ainsi de 1,1 %, avec 930 011 voitures particulières et 248 935 véhicules utilitaires écoulés (soit 1,179 million d'unités).

L'électrification constitue l'un des moteurs de cette dynamique. Sur les neuf premiers mois de l’année 2026, les ventes de véhicules électriques de Renault ont en effet progressé de 75,2 % en Europe. À fin septembre, les modèles électrifiés représentaient donc 68 % des ventes de voitures particulières de la marque, soit 8,6 points de plus qu'il y a un an.

À l'échelle du groupe, l’électrification s'accélère encore au troisième trimestre 2026. Les ventes de voitures particulières électriques ont bondi de 84,7 % sur un an et représentent désormais 25,8 % des ventes de VP, en hausse de 12,2 points. "En incluant les véhicules hybrides et hybrides rechargeables, les ventes électrifiées représentent 54,9 % des ventes de véhicules particuliers du groupe au troisième trimestre", a précisé Duncan Minto.

Cette progression s'inscrit dans un marché européen où la demande électrique accélère. Le directeur financier du groupe Renault évoque même un "basculement brutal" du marché vers l’électrique, auquel le constructeur "s'est rapidement adapté, tant commercialement qu'industriellement." La marque a ainsi poursuivi son offensive produit au second semestre 2026, avec notamment la Twingo E-Tech et la Megane E-Tech restylée. Sur le segment utilitaire, l'arrivée du Trafic Van E-Tech electric doit également compléter l'offre.

Dacia pénalisée par la transition de sa gamme

La situation de Dacia contraste avec celle de Renault. La marque roumaine a en effet seulement vendu 144 175 véhicules au troisième trimestre 2026, en recul de 12,8 %. Sur les neuf premiers mois de l’année, ses volumes baissent de 9,7 %, à 471 007 unités. Le constructeur attribue ce repli trimestriel à une "base de comparaison élevée au troisième trimestre 2025", mais aussi à la "transition de sa gamme et de ses motorisations".

En retard sur l’électrique, Dacia évolue dans un marché européen où l'électrification progresse rapidement, alors que sa concurrence s'intensifie, notamment de la part des constructeurs chinois sur le segment C. La marque se prépare néanmoins à une nouvelle offensive produits, avec les premières livraisons européennes de la Sandero hybride, de la nouvelle Spring et du Striker au quatrième trimestre 2026.

De son côté, Alpine poursuit sa progression. Les ventes de la marque au A fléché ont augmenté de 65,6 % depuis début 2026. Au bout de neuf mois, ses ventes atteignent 12 269 unités, un chiffre déjà supérieur au total de 2025. La croissance repose principalement sur l'A290, qui totalise 8 618 immatriculations depuis le début de l'année. Alpine continue sur sa lancée au troisième trimestre puisqu'elle a déjà écoulé 3 723 véhicules, soit 58,4 % de plus qu'un an auparavant.