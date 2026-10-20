Segment D-SUV : qui pour détrôner le Tesla Model Y ?

Sur le marché BtoB, le Tesla Model Y représente à lui seul un tiers des ventes du segment D‑SUV. Une domination qui pousse les marques premium à affûter leurs arguments pour séduire les gestionnaires de flotte et les entreprises. Le Journal des Flottes fait le point sur les forces en présence, à travers leurs motorisations, leurs autonomies ou encore leurs prix.

Le Tesla Model Y représente à lui seul un tiers des ventes du segment D‑SUV sur le marché BtoB, avec 5 495 mises à la route au premier semestre 2026. ©Tesla

Les best-sellers

Tesla Model Y : En début d’année 2025, le Tesla Model Y est passé par la case restylage. Le best‑seller de la marque américaine était alors disponible avec des batteries d’une capacité de 64 kWh pour l’entrée de gamme et 79 kWh pour les versions grande autonomie et performance. Le rayon d’action oscillait alors entre 455 et 622 km, pour un prix minimum de 44 990 euros. Mais début 2026, l’offre du Tesla Model Y s’est enrichie d’une toute nouvelle version d’entrée de gamme, accessible dès 39 990 euros. Dans cette configuration, le SUV 100 % électrique du constructeur américain promet une endurance de 534 km (WLTP). Cette proposition d’entrée de gamme est aussi disponible dans une version grande autonomie, où le rayon d’action grimpe à 657 km (WLTP), soit le plus grand de toute la gamme. Ici, la facture atteint 44 990 euros. Un prix compétitif compte tenu des prestations et qui permet au Tesla Model Y de représenter à lui seul un tiers des ventes du segment D‑SUV sur le marché BtoB, avec 5 495 mises à la route au premier semestre 2026.

Renault Rafale : Lancé en 2024, le Renault Rafale fut d’abord proposé avec une mécanique full hybrid de 200 ch, vendue à partir de 46 750 euros. Le SUV coupé du Losange fut par la suite décliné en une version hybride rechargeable 4 x 4 de 300 ch, pouvant parcourir jusqu’à 105 km en mode électrique. Celle‑ci est commercialisée à partir de 55 750 euros.

BMW iX3 : Lancé en mars 2026, le BMW iX3 est parvenu à s’imposer en très peu de temps sur le marché des flottes. Et pour cause, il inaugure la nouvelle génération de véhicules du constructeur bavarois, reposant sur la plateforme "Neue Klasse". Nouvelle architecture 800 V, planche de bord inédite ou encore design extérieur repensé... Le BMW iX3 offre des prestations très solides. Il est d’abord proposé dans une version équipée d’une batterie de 82,6 kWh, qui lui permet jusqu’à 635 km d’autonomie. Vient ensuite le BMW iX3 50 xDrive pouvant parcourir jusqu’à 805 km entre deux recharges, grâce à un gros accu de 108,7 kWh de capacité nette. Pour ce qui est de ses tarifs français, il démarre dans sa version de base à 64 550 euros, tandis que le BMW iX3 50 xDrive affiche un ticket d’entrée fixé à 71 950 euros.

Les outsiders

Audi Q6 e-tron : Lancé en fin d’année 2024, l’Audi Q6 e‑tron (et sa variante Sportback) a vu sa gamme évoluer en février 2026. Le prix du SUV allemand a, en effet, diminué de 7 000 euros, lui permettant de rester compétitif face à l’arrivée de nouveaux concurrents, BMW iX3 et Mercedes‑Benz GLC EQ en première ligne. La version d’entrée de gamme, qui associe un moteur de 251 ch à un accu de 83 kWh, a donc été retirée du catalogue en raison d’une très faible demande. Seules les déclinaisons équipées de la grosse batterie de 100 kWh (94,9 kWh nets) sont désormais disponibles à la commande. Ainsi doté, l’Audi Q6 e‑tron affiche une autonomie maximale de 639 km, pour un ticket d’entrée fixé à 70 900 euros. Par ailleurs, il est récemment devenu le seul SUV premium du segment D à décrocher l’écoscore. Depuis le constructeur affirme que les commandes ont progressé de 50 %.

XPeng G6 : Le constructeur chinois XPeng a fait son apparition sur le marché français au printemps 2024 avec deux modèles, dont le G6. Un an plus tard, le SUV a subi une mise à jour afin de troquer ses batteries NMC contre des LFP. Il est désormais disponible avec deux accus de 68,5 ou 80,8 kWh (bruts), pour des autonomies respectives de 470 et 525 km au maximum. Mais le XPeng G6 impressionne surtout par sa vitesse de charge. Le SUV chinois promet, en effet, un temps de recharge de seulement 12 min pour passer de 10 à 80 %. Sa gamme débute à 42 990 euros et à 46 990 euros pour la version dotée de la plus grosse batterie.

Les nouveautés

Volvo EX60 : En concession depuis septembre 2026, le Volvo EX60 se montre très prometteur. Alternative 100 % électrique au XC60, le best‑seller de la marque suédoise, il peut en effet parcourir jusqu’à 810 km en cycle mixte WLTP, grâce à sa batterie de 112 kWh. En entrée de gamme, le SUV 100 % électrique réclame tout de même 66 500 euros.

BMW X5 : Le BMW X5 sillonnera les routes françaises à partir du printemps 2027. Si la cinquième génération du SUV sera proposée avec des versions essence et diesel microhybridées, celles‑ci seront, en revanche, uniquement disponibles sur demande pour le marché français, en raison de leur malus CO2 bien trop élevé. La gamme est ensuite complétée par deux motorisations hybrides rechargeables de 489 et 612 ch, dont la batterie de 26,5 kWh nets permet de parcourir respectivement jusqu’à 102 et 98 km en électrique. Enfin, l’inédite version 100 % électrique 60 xDrive de 578 ch embarque, quant à elle, une imposante batterie de 141 kWh nets, permettant au SUV de parcourir jusqu’à 845 km entre deux recharges. Pour le PHEV et le full electric, le ticket d’entrée est fixé à 105 950 euros.