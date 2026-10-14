Renault veut réenchanter le monospace

"Qu'est-ce que sera une voiture à vivre dans les années 2030-2035 ?" interroge Bruno Vanel, directeur de la performance produit de la marque Renault. Et pour lui, l'Espace de 1984 est le modèle le plus iconique des "voitures à vivre".

Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault, semble même aller plus loin : "Avec E-Space Concept, nous réinterprétons cet esprit pionnier pour l'ère électrique. Cette étude de design pousse encore plus loin la philosophie de la «voiture à vivre», en imaginant un véhicule 100 % électrique, polyvalent, généreux et conçu autour des besoins, des aspirations et des usages de demain."

Pour autant, faut-il aussi y voir un retour des monospaces dans la gamme ? Bruno Vanel ne l'exclut pas, "mais cela dépend beaucoup des segments", précise-t-il. Toutefois le dirigeant pointe un paradoxe. En effet, lors de tests cliniques, de nombreux clients ont plébiscité cette silhouette et ses avantages, mais sans pour autant vouloir en acheter une. Le SUV et ses codes dominent toujours dans la tête des acheteurs.

Mais pour Alexandre Malval, "dans le tourbillon du design automobile mondial dominé par les SUV, Renault E-Space Concept prouve que le Losange a tout pour se distinguer de manière intelligente et séduisante."

Renault insiste donc car il y avait déjà eu le concept R-Space il y a quelques mois. Puis, d'autres constructeurs testent aussi le retour de ce format, comme notamment Citroën avec le concept Elo.

Cet E-Space est aussi le premier projet mené par Alexandre Malval, le nouveau directeur du design de la marque au Losange. Annoncé à ce poste le 23 octobre 2025, il est effectivement au Technocentre depuis le 2 janvier 2026.

En plus d'offrir une silhouette plus aérodynamique, ce qui est très important à l'heure de l'électrique, Alexandre Malval est convaincu que le retour des monospaces aurait du sens. Mais peut-être plus important encore pour lui, Renault est totalement légitime sur le sujet.

"Derrière une silhouette que nous avons voulue d'une grande pureté, parfaitement lisible et identifiable entre toutes, le caractère iconique de l'Espace est parfaitement restitué. Associé à un traitement tech d'une grande modernité, nous l'avons projeté dans le futur", présente le directeur du design.

Voiture à vivre et identité

Mais au-delà de ce concept, le nouveau directeur du design doit donner vie à toutes sortes de voitures à vivre. Un concept, une philosophie presque, qui repose sur quatre marqueurs forts. Le premier est naturellement de proposer un modèle désirable (design to love).

Vient ensuite l'électrification (electrified by passion), la technologie au service de l'utilisateur (people first tech) et enfin penser à des solutions novatrices au bénéfice de l'habitabilité et de l'usage (crafted space), comme avait pu le faire la R16 avec son hayon et l'Espace en 1984.

Voilà pour la théorie que le nouveau design va devoir mettre en musique. Cela passera notamment par la constitution d'une bible de style, avec la volonté de créer une identité Renault plus marquée et un peu plus homogène, que l'on considère les modèles européens et internationaux.

L'influence d'Alexandre Malval dans la gamme Renault devrait particulièrement se voir à partir de 2028. Sans doute sur les nouveaux Scenic et Rafale qui vont inaugurer la nouvelle plateforme RGEV Medium 2.0 à cet horizon.

Une base technique qui offrira jusqu'à 750 km d'autonomie en électrique mais qui pourra aussi accueillir un prolongateur d'autonomie (REEV).