Le groupe Sofibrie poursuit son développement dans l'est parisien. Le distributeur envisage de reprendre trois concessions Renault-Dacia appartenant à Nep Car. Cette opération mettra un terme à plus de quarante ans d'histoire familiale dans la distribution automobile.

Le groupe Sofibrie est sur le point de reprendre les trois concessions Renault et Dacia de Nep Car. ©Nep Car

Une nouvelle opération de concentration se prépare dans la distribution automobile francilienne. Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Sofibrie s'apprête à renforcer ses positions dans le réseau Renault et Dacia en reprenant trois concessions du groupe Nep Car (Nord Est Parisien Automobiles), dirigé par Cyrille Paumier. Le projet concerne les établissements de Chelles (77), de Villepinte (93) et de Gonesse (95).

Sofibrie renforce son maillage dans l'est parisien

Pour Sofibrie, cette acquisition s'inscrit dans une logique de développement territorial. Déjà présent dans l'est de l'Île-de-France avec Renault et Dacia, mais également avec Nissan, MG, Hyundai et Suzuki, le groupe familial dispose notamment d'implantations à Noisiel, Chelles (77) ainsi qu'à Noisy-le-Grand et Pavillons-sous-Bois (93), ce dernier site - aux couleurs de la marque sud-coréenne - ayant été repris au groupe Nep Car au début de l'année 2026.

Le rachat des trois concessions Renault lui permettrait de densifier son maillage dans cette partie de la région parisienne, tout en prenant pied dans un nouveau département, le Val-d'Oise, avec le site de Gonesse. "Nous voulions saisir notre chance de nous implanter près de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle", a confié un cadre de Sofibrie contacté par Le Journal de l'Automobile, qui souligne que cette transaction "était en attente depuis plusieurs années".

Nep Car, plus de quarante ans d'histoire familiale

Cette opération pourrait marquer la fin d'une longue aventure entrepreneuriale. Fondé il y a plus de quarante ans, à Chelles, par René Paumier, Nep Car a ensuite été développé par son fils Cyrille, qui en a pris les commandes au début des années 2000. Malheureusement, ce dernier ne semble pas avoir trouvé de successeur familial pour poursuivre l'activité.

Pour rappel, en 2025, Nep Car représentait encore un acteur significatif de la distribution régionale, avec cinq concessions et quatre marques distribuées, Renault, Dacia, Hyundai et Suzuki. Présent dans le Top 100 des distributeurs, édité par Le Journal de l'Automobile, il pointait à la 80e place en 2025, avec un chiffre d'affaires de 147 millions d'euros. Il a commercialisé environ 3 815 véhicules neufs (dont 2 650 Renault et 490 Dacia) et 1 050 véhicules d'occasion. Son CA a augmenté de 3,5 % et le groupe a communiqué sur une rentabilité positive. Il emploie 155 collaborateurs.

À noter néanmoins que l'opération notifiée par l'Autorité de la concurrence ne concerne bien que la plaque Renault-Dacia. Les activités Hyundai et Suzuki de Villepinte (95), dernières concessions encore détenues par Cyrille Paumier, ne sont pas mentionnées. Là encore, le groupe Sofibrie pourrait prendre position. "La réflexion est à mener concernant le site Hyundai. Nous devons faire une étude de faisabilité", confie cette même source.

De son côté, Sofibrie, outre sa présence dans l'est parisien, est également actif dans la Vienne (86), à Poitiers et à Châtellerault et en Indre-et-Loire (37), à Tours. Situé à la 38e place de notre classement, il a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros et a commercialisé 10 625 véhicules neufs, dont 5 776 Renault et 1 802 Dacia.