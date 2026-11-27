Rares sont les constructeurs qui ouvrent autant les portes de leurs sites pour faire la lumière sur leurs initiatives. Dans le cadre de son Sustainability Tour, qui fait suite au Tech Tour et qui met à l’honneur sa stratégie en matière de décarbonation et de durabilité, Renault ouvre à nouveau les portes de son centre technique de Lardy (91). Le groupe au losange a ainsi dévoilé les coulisses de sa feuille de route RSE et la manière dont se concrétisent l’écoconception et la circularité dans la fabrication et la valorisation de ses véhicules. À l’ère de l’électrification de l'automobile, les émissions de carbone à l’échappement s’effacent au profit de l’empreinte environnementale des matériaux en amont.

Comme le détaille Renault, sur une durée de 15 ans et 200 000 km, un véhicule thermique traditionnel comme la Megane 1,3 TCe émet près de 50 tonnes de CO2. Avec la Megane E-Tech ou le Scenic E-Tech, cette empreinte carbone peut être divisée par plus de deux, pour atteindre respectivement entre 22 et 25 tonnes de CO2. Néanmoins, alors que la phase d’usage d’un modèle thermique représente 85 % de son empreinte carbone globale, le modèle électrique inverse la tendance. En effet, c’est désormais la chaîne d’approvisionnement et la transformation des matériaux, notamment de l’acier, de l’aluminium et de la batterie, qui représentent jusqu’à 50 % de l’impact carbone total d’un véhicule électrique sur l’ensemble de son cycle de vie.