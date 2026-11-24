Six constructeurs chinois ont réalisé 84 % de la croissance du marché automobile européen depuis janvier 2026, selon l'ACEA. En octobre 2026, ils s'adjugent 13,2 % des immatriculations dans l'Union européenne et dépassent les volumes de Renault Group, tandis que Volkswagen, Stellantis et Renault reculent.

Le MG ZS, SUV du constructeur SAIC, a été le modèle chinois le plus vendu en Europe en octobre 2026, avec 10 771 immatriculations. ©MG Motor

La recomposition du marché automobile européen s'accélère en cette fin d'année 2026. Selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 2,6 % en octobre 2026 sur le seul périmètre de 27 pays de l'Union européenne, pour atteindre 915 704 unités. Au cumul depuis le début de l'année, le marché européen compte 9,55 millions d'immatriculations, en hausse de 5,4 %. Mais cette progression globale cache en réalité une nouvelle répartition des parts de marché entre les différents acteurs. Sur les 483 489 véhicules supplémentaires immatriculés depuis le début de l'année, presque 84 % appartiennent à six constructeurs chinois : Geely, BYD, SAIC, Chery, Leapmotor et XPeng.

Les constructeurs chinois atteignent 13,2 % de part de marché en octobre

Depuis le début de l'année, ces six groupes sont à l'origine de presque un million d'immatriculations, en hausse de 69 %. Leur part de marché atteint désormais 10,5 % contre 6,5 % sur la même période en 2025. Mais le mois d'octobre marque une accélération de leur présence. Avec 123 502 immatriculations, en hausse de 73,4 %, ces six groupes s’accaparent 13,2 % du marché des 27 pays membres de l’Union européenne. Ils dépassent ainsi les volumes de Renault Group et se rapprochent de ceux de Stellantis, hors Leapmotor.

Si Geely reste le premier groupe automobile chinois en Europe avec 267 538 immatriculations depuis le début de l'année (+11,4 %), le constructeur est désormais talonné par BYD dont les volumes ont bondi de 150 %, à 237 137 véhicules. Ces deux constructeurs devancent la marque Ford dont les mises à la route reculent de 17,3 % depuis janvier 2026. SAIC, la maison mère de MG Motor, n'est plus qu'à quelque 2 200 voitures du constructeur américain. Mais c'est surtout la progression de Chery qui marque les esprits. Le groupe, qui commercialise les marques Omoda et Jaecoo, a multiplié par trois ses immatriculations en dix mois, à 159 278 véhicules (+238 %). La progression de Leapmotor est également à noter. La marque contrôlée par Stellantis compte 84 642 véhicules neufs depuis janvier 2026.

Volkswagen, Stellantis et Renault perdent des parts de marché en Europe

Dans cette même période, les trois premiers groupes automobiles européens accusent un net repli. Sur le seul mois d'octobre, les immatriculations du groupe Volkswagen baissent de 9 %, celles de Stellantis de 7 % et celles de Renault Group de 8,5 %. Et au total, leurs ventes se sont réduites de 42 000 voitures. Depuis le début de l'année, aucun des trois ne parvient à suivre la croissance du marché de l'Union européenne (+5,4 %). Les volumes du groupe Volkswagen stagnent (-0,3 %), ceux de Stellantis progressent de 3,9 % et ceux de Renault Group reculent de 3,9 %.

Chez Stellantis, la croissance repose surtout sur les marques Fiat et Citroën. Depuis janvier, Fiat enregistre plus de 60 000 immatriculations supplémentaires (par rapport à la même période en 2025), soit plus que la croissance totale du constructeur. Le groupe Renault reste fortement pénalisé par la faiblesse de Dacia, qui a pourtant été pendant longtemps le fer de lance du constructeur français. La marque roumaine a perdu près de 48 000 immatriculations en dix mois (-10,3 %) et même 14,6 % sur le seul mois d'octobre.

La voiture électrique porte seule la croissance du marché européen

Cette redistribution des parts de marché intervient alors que les immatriculations de voitures électriques accélèrent fortement dans l'Union européenne. Elles ont augmenté de 50 % depuis janvier et pèsent aujourd'hui 30 % et 23,4 % depuis le début de l'année. Les voitures électriques génèrent à elles seules 737 474 immatriculations supplémentaires depuis le début de l'année, alors que le marché de l'Union européenne n'en gagne que 483 489. Hors voitures électriques, les immatriculations des autres énergies sont en recul de 3,4 %. Le recul des moteurs thermiques est massif. Depuis janvier, l'essence a perdu 492 000 immatriculations (-20,1 %) et le diesel près de 170 000 (-20,6 %). Leur part cumulée tombe à 27,7 % du marché, contre 36,5 % un an plus tôt. Même l'hybride non rechargeable, première motorisation en Europe avec 36 % du marché depuis janvier, marque le pas. En octobre, ses volumes n'ont progressé que de 0,3 %, soit 930 voitures supplémentaires.

Immatriculations de voitures neuves en Europe par énergie - 10 mois 2026

La bascule est particulièrement frappante en France. L'électrique y représente 41,5 % du marché, l'essence et le diesel seulement 11,3 %. L'Allemagne suit la même trajectoire, mais avec un rythme moins brutal. Avec 94 086 immatriculations en octobre (+79,5 %), l'électrique y atteint 37 % du marché, contre 24,5 % pour l'essence et le diesel réunis. L'Europe du Sud et de l'Est échappent encore largement au mouvement. En Italie, devenue cette année le deuxième marché de l'Union devant la France, l'électrique ne représente que 5,9 % des immatriculations d'octobre, quatre fois moins que l'essence et le diesel. L'Espagne progresse vite, avec des ventes de voitures électriques en hausse de 81,2 % en octobre, mais elles plafonnent encore à 16,7 % du marché. La Pologne fait figure d'exception : les immatriculations de voitures électriques y chutent de 28,4 % sur le mois, et n'y représentent plus que 6,2 % du marché.

Immatriculations voitures neuves en Europe par groupe et marque - 10 mois 2026