Trop proche du Land Rover Defender, le BYD Ti7 est pour l'heure interdit à la vente en Europe
Publié le 23 novembre 2026
Un tribunal néerlandais vient de rendre une décision assez rare. Il a suspendu la commercialisation dans l'Union européenne d'un modèle de BYD, en l'occurrence le Ti7. La raison ? Ce SUV ressemble trop au Defender de Land Rover. Selon le juge des référés, plusieurs éléments distinctifs du véhicule britannique se retrouvent dans le SUV chinois, notamment les "épaules" bombées de la carrosserie, les angles arrondis, les passages de roues et la silhouette générale.
Dès lors, le tribunal a interdit à BYD d'importer, de produire, de stocker, de proposer à la vente ou de commercialiser le Ti7 dans l'Union européenne. Cette décision reste toutefois provisoire dans l'attente d'une procédure que Jaguar Land Rover devra engager dans les six mois, a précisé le tribunal.
Le constructeur chinois a rejeté les conclusions de la justice néerlandaise et annoncé son intention de faire appel. "Le BYD Ti 7 est le résultat du travail de conception indépendant de BYD et ne viole aucun des droits de Jaguar Land Rover, a affirmé le groupe chinois. Nous suivrons toutes les voies juridiques pour démontrer que cette décision est incorrecte." Le Ti7, lancé sur le marché chinois en 2025, n'est pas encore vendu dans l'Union européenne, mais BYD avait annoncé des livraisons au Royaume-Uni à partir de janvier 2027, selon le tribunal de La Haye.
"JLR continue d'investir dans la créativité et l'innovation. Nous protégeons notre propriété intellectuelle et engageons des poursuites judiciaires lorsque cela s'avère nécessaire. Des procédures juridiques sont en cours et nous ne ferons aucun commentaire supplémentaire pour le moment", a déclaré un porte-parole de la société britannique.
Provenant de chez FangChengBao, marque 4x4 de BYD, le Ti7 est un imposant SUV du segment E. Long de 5,14 m, il est doté d'un bloc hybride rechargeable de 600 ch. (avec AFP)
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