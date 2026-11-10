Quand Daniel Craig et Jean Reno font la promotion des voitures chinoises

Publié le 10 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 9 min de lecture

Inconnues il y a encore quelques mois, du moins pour un grand nombre d’entre elles, les marques chinoises passent à l’offensive en déployant des outils de communication agressifs. Parmi les nouveaux entrants, deux se démarquent : BYD et Omoda & Jaecoo. Explications.

Certains constructeurs chinois s’appuient sur des personnalités ou des marques déjà existantes pour communiquer, comme ici Jaecoo avec Jean Reno. ©Jaecoo

Daniel Craig au volant d’une Denza, Jean Reno pour incarner Jaecoo, les frères Lebrun chez Leapmotor… à défaut de pouvoir s’appuyer sur plusieurs décennies d’histoire en Europe, les constructeurs chinois ont trouvé un raccourci pour se faire connaître : emprunter la notoriété de personnalités déjà bien installées dans l’imaginaire collectif. Si cette stratégie leur permet de gagner du temps dans la construction de leur image, elle pose aussi une question : suffit-il d’associer une célébrité à une voiture pour installer durablement une marque ? "Nous sommes dans l’ère de l’égérie, observe Gilles Wybo, directeur des rédactions chez nos confrères de Stratégies. Beaucoup de marques ont désormais leur influenceur, leur ambassadeur. Et quand il n’y a pas de patrimoine, ce qui est le cas des constructeurs chinois, l’égérie est encore plus une valeur sûre en termes de communication."

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