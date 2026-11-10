Quand Daniel Craig et Jean Reno font la promotion des voitures chinoises
Publié le 10 novembre 2026
■Par Christophe Bourgeois
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9 min de lecture
Inconnues il y a encore quelques mois, du moins pour un grand nombre d’entre elles, les marques chinoises passent à l’offensive en déployant des outils de communication agressifs. Parmi les nouveaux entrants, deux se démarquent : BYD et Omoda & Jaecoo. Explications.
Certains constructeurs chinois s’appuient sur des personnalités ou des marques déjà existantes pour communiquer, comme ici Jaecoo avec Jean Reno. ©Jaecoo
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