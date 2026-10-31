Voitures chinoises : le mode d’emploi pour enfin comprendre leurs noms

Face à l’arrivée massive des nouvelles marques chinoises et à l’élargissement rapide de leurs gammes, retenir le nom de chaque modèle relève du jeu de mémoire. Seal, Atto, Tiggo 7, B10, 08, E5, 7X… derrière ces appellations se cachent pourtant une certaine logique, de la plus méthodique à la plus imagée. Voici le mode d’emploi pour vous aider à vous y retrouver.

Avec ce mode d'emploi, les noms des modèles chinois ne devraient plus avoir de secret pour vous. ©AdobeStock-Ogulcan Aksoy

Il y a encore quelques années, les automobilistes français devaient surtout se repérer entre les Clio, 3008, Golf, et autres modèles aux noms bien installés. Mais c'était sans compter sur la récente déferlante de nouvelles marques chinoises. Omoda & Jaecoo, Geely, Denza, Zeekr ou encore Chery ont en effet débarqué sur le marché français en l’espace de quelques mois, rejoignant des acteurs déjà présents comme BYD, MG, XPeng et Leapmotor. Et chacun arrive avec sa propre nomenclature.

Le résultat ? Des lettres, des chiffres et des suffixes qui semblent parfois avoir été choisis lors d'une partie de Scrabble. À peine le temps de mémoriser le nom d’un modèle qu’un autre vient compléter la gamme. De quoi donner quelques sueurs froides aux gestionnaires de flotte chargés de comparer les offres. Pourtant, derrière ces terminologies parfois déroutantes, plusieurs marques suivent des règles relativement simples. D'autres préfèrent les noms évocateurs, quitte à brouiller les pistes. Le Journal des Flottes vous donne donc quelques clés pour vous aider à vous y retrouver.

BYD : bienvenue dans l’aquarium

Chez BYD, une première règle permet de comprendre la logique. Certains modèles électriques puisent en effet leur nom dans l’univers marin. La Dolphin évoque le dauphin, la Seal le phoque et les Sealion 5 et 7 le lion de mer. Les Seal U, Dolphin Surf et Dolphin G DM-i viennent également compléter cette famille. Pour la dernière, le suffixe "DM-i" désigne la technologie hybride rechargeable de BYD, que l’on retrouve également sur le Shark, un pick-up dont le nom signifie "requin" en anglais.

Cette nomenclature aquatique s’inscrit dans l’univers de l’Ocean Series, l’une des familles de produits du constructeur. Elle cohabite avec d’autres appellations, notamment celles de la famille Dynasty, qui fait référence, comme son nom l’indique, à des dynasties chinoises. Le Tang, par exemple, reprend le nom de l’une d’elles.

Mais attention à ne pas chercher une logique zoologique ou dynastique derrière toute la gamme. Pour ses modèles d’exportation comme l’Atto 2, l’Atto 3 Evo ou encore l’Atto 8, BYD utilise le nom "Atto" qui évoque la vitesse, le dynamisme et la technologie. Le mot est d’ailleurs directement inspiré de l'attoseconde, qui est la plus petite unité de temps mesurable en physique. Ici, la marque cherche davantage à simplifier sa gamme pour le public international.

Leapmotor : une lettre, deux chiffres et un peu de méthode

Leapmotor a choisi une approche plus proche d’un classement interne. La marque utilise des combinaisons alphanumériques comme B10, B05 ou encore C10. Dans cette nomenclature, la lettre désigne la plateforme technique ou la génération, tandis que le nombre renseigne sur le type de carrosserie : 10 pour les SUV, 05 pour les berlines compactes ou les berlines à hayon et 03 pour le segment des petites voitures.

Ainsi, la T03, une citadine 100 % électrique, renvoie à la série T historique de Leapmotor, dédiée aux véhicules urbains. La nouvelle génération B englobe quant à elle le B10, un SUV compact, la B05, une berline compacte, ou encore les futurs B03 et B03X qui viendront compléter l’offre de la marque chinoise sur des segments plus petits.

En ce qui concerne la lettre C, elle désigne la plateforme technique historique de la marque, dédiée aux véhicules familiaux de segment supérieur. On y retrouve par exemple le C10 (4,74 m de long), commercialisé en France, ou encore le C16 (4,92 m) qui, lui, n’est pas vendu dans l’Hexagone. Enfin, le D fait référence aux grandes routières et très grands SUV, à l’image du D19 (5,25 m) présenté au Mondial de l’Auto 2026.

Lynk & Co : un ordre chronologique

La nomenclature de Lynk & Co est nettement plus simple que celle de ses homologues chinois. La marque du groupe Geely nomme en effet ses modèles par de simples chiffres, dans l'ordre chronologique de leur présentation ou de leur développement, et ce, peu importe la taille, le segment ou la carrosserie du véhicule. Il est donc impossible pour le commun des mortels de deviner la forme du véhicule à partir du simple chiffre.

Son premier modèle, le 01 (SUV compact), a donc été suivi des 02 (un crossover plus typé berline compacte), 03 (une berline tricorps) et ainsi de suite jusqu'aux modèles les plus récents comme le 08 (SUV familial). Mais pour l’instant, la gamme française se compose seulement des 01, 02 et 08, ce qui devrait faciliter la tâche des gestionnaires de flotte, du moins jusqu’à l’arrivée de nouveaux modèles.

Omoda, Jaecoo et Chery : pourquoi faire compliqué ?

De leur côté, les marques du groupe Chery ont préféré des appellations plus classiques, associant leur nom à un chiffre. Et c’est tant mieux ! En France, Omoda commercialise les 5, 7 et 9, tandis que Jaecoo propose les 5 et 7. Les deux marques suivent ainsi la même logique avec une taille de modèle désignée par un chiffre. L’Omoda 5 est donc plus petit que l’Omoda 7, mais aussi plus grand que l’Omoda 4, qui arrivera quant à lui sur le marché français en 2027.

Quant aux noms des marques elles-mêmes, Omoda explique que son "O" renvoie à l’oxygène (pour la nouveauté) et "Moda" fait référence à la mode (pour les tendances). Elle se définit donc comme une marque "tech et lifestyle", s’adressant à un public jeune et moderne. Pour sa part, Jaecoo associe les mots "Jaeger", qui signifie chasseur en allemand, et "cool", et se positionne ainsi davantage comme une marque "élégante et outdoor", pour les explorateurs urbains à la recherche d’aventure.

Arrivée plus récemment en France, précisément le 1er septembre 2026, Chery a débuté ses opérations avec trois modèles : Tiggo 4, Tiggo 7 et Tiggo 8. Ici, l’appellation Tiggo désigne l’ensemble de la gamme de SUV et crossovers de la marque chinoise. La logique devient ensuite la même que celle d’Omoda & Jaecoo, à savoir, plus le chiffre est grand, plus le véhicule est imposant.

Denza : cinq lettres pour classer la gamme

Chez Denza, la branche haut de gamme de BYD, le secret réside dans le nom même de la marque. Chaque lettre de "DENZA" correspond à une famille de véhicules, tandis que le chiffre indique le positionnement du modèle dans la gamme. Le "D" désigne ainsi les grands monospaces, à l’image du très luxueux D9, présenté lors du Mondial de l’Auto 2026. Le "N" regroupe les SUV, comme les N7, N8 et N9, mais aucun n’est pour l’heure vendu en France.

La lettre "Z" est quant à elle réservée aux berlines et modèles sportifs et technologiques, à l’image de la Z, une supercar 100 % électrique de 1 604 ch, ou de la Z9GT, une limousine électrique de 1 156 ch. Les lettres "E" et "A" doivent, elles, compléter cette nomenclature à mesure que la gamme s’étoffera. La première est destinée aux modèles de catégorie "Executive" et "Grand Tourisme", la seconde aux berlines compactes ou d’entrée de gamme.

Il existe toutefois une exception avec le Denza Bao 5. Bien qu'il s'agisse d'un SUV tout‑terrain, celui-ci ne s'appelle pas "N5" car, en Chine, le modèle n’est tout simplement pas une Denza. Il appartient en effet à une autre marque du groupe BYD, appelée Fang Cheng Bao. À l’export, le groupe a néanmoins décidé de commercialiser le Bao 5 sous la bannière premium de Denza, pour éviter de perdre le public européen avec un énième blason inconnu.

XPeng : G pour SUV, P pour berline… et Mona Lisa

La nomenclature de XPeng repose d’abord sur une première lettre qui permet d'identifier la silhouette du véhicule. Le "G" désigne ainsi les SUV, comme les G6 et G9, tandis que le "P" est réservé aux berlines, à l'image de la P7+. La lettre "X" se retrouve quant à elle sur le grand monospace familial X9, mais celui-ci n’est pas commercialisé en France. Il s’agit donc d’une première grille de lecture plutôt pratique pour se repérer dans la gamme du constructeur chinois.

Mais XPeng a depuis introduit une nouvelle logique avec sa sous-gamme spécifique appelée Mona, dont le nom fait référence à Mona Lisa. Dans cette famille, le "M" désigne les berlines et le "L" les SUV, comme le nouveau L03, récemment arrivé en concessions. De quoi compliquer légèrement une terminologie jusque-là plutôt lisible.

Le chiffre qui suit la lettre permet ensuite de distinguer les modèles et leur positionnement dans la gamme. Les "3" et "5" correspondent ainsi aux modèles les plus compacts et abordables, à l’image du L03, tandis que le "6" renvoie au segment intermédiaire, avec le SUV coupé G6 par exemple. Enfin, les modèles finissant "7" occupent le segment des berlines routières, comme la P7+, quand le "9" désigne les modèles les plus imposants et les plus haut de gamme de la marque, comme le G9.

Zeekr : changement de stratégie

Chez Zeekr, la nomenclature a évolué. Lors de ses débuts en 2021, la jeune marque premium chinoise utilisait des appellations à trois chiffres, comme avec la 001, son tout premier modèle. Une logique qui ne permettait cependant pas vraiment de deviner la silhouette ou le positionnement du véhicule. En l’occurrence, la 001 est un break de chasse de 4,95 m de long. Mais avec l’arrivée du 7X en 2024, Zeekr a introduit une nouvelle grille de lecture, combinant chiffres et lettres.

Désormais, la lettre "X" désigne les SUV et crossovers, tandis que le suffixe "GT" est associé aux modèles plus dynamiques. À l’image d’autres marques précédemment citées, le chiffre indique ensuite le positionnement du modèle dans la gamme. Le "7" correspond donc aux véhicules familiaux intermédiaires, comme le SUV 7X (4,79 m de long) ou la berline 7GT (4,82 m de long). Le "9" est quant à lui réservé aux modèles les plus imposants et haut de gamme, à l’image du 9X, un très grand SUV de luxe hybride rechargeable de 897 ch.

Geely : la tête dans les étoiles

En France, Geely ne commercialise pour l’heure que quatre modèles : l’E2, l’E5, le Starray EM‑i, et le Monjaro EM-i. Ce dernier a d’ailleurs fait son premier bain de foule auprès du public français lors du Mondial de l’Auto 2026. Ici, c’est la motorisation qui marque la différence entre le nom des modèles.

La lettre "E" renvoie ainsi à la gamme de véhicules 100 % électriques, tandis que les chiffres permettent de distinguer la catégorie des modèles. Il y a tout de même une spécificité : les chiffres impairs sont généralement réservés aux SUV et crossovers, à l’image du E5, tandis que les chiffres pairs sont dédiés aux berlines et aux citadines, comme l’E2.

Enfin, les modèles de la famille "Star", suivis du suffixe EM-i, représentent quant à eux les véhicules hybrides rechargeables de la marque chinoise. Pour le Starray EM-i, que l’on peut traduire par "rayon d'étoile", il est difficile de passer à côté de l’affiliation.

En revanche, pour le Monjaro EM-i, c’est moins explicite… Sur son marché domestique, le véhicule est vendu sous le nom de Geely Xingyue L et "Xing" signifie littéralement "étoile" en mandarin. Pour commercialiser son SUV à l’international, Geely a estimé que ce nom était, sûrement à juste titre, un peu trop difficile à prononcer. La marque a donc créé le nom Monjaro, qui est un hommage direct au mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique.