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Distribution

Omoda & Jaecoo et Chery : qui sont leurs nouveaux distributeurs en France ?

Publié le 9 novembre 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Six mois après son arrivée sur le marché français, le groupe chinois Chery accélère le développement de son réseau. Entre nouvelles nominations, multiplication des points de vente et arrivée de sa marque éponyme, le constructeur se rapproche rapidement des 200 implantations.
réseau Chery, Omoda & Jaecoo
À fin octobre 2026, les trois marques du groupe Chery, Omoda & Jaecoo et Chery, disposait de 187 adresses en France. ©AdobeStock

Chery n'a visiblement pas l'intention de perdre de temps. Le groupe chinois poursuit en effet sa conquête du territoire français à marche forcée. Après avoir lancé Omoda & Jaecoo en avril 2026, puis sa marque éponyme en septembre, il multiplie les accords avec les distributeurs, en s'appuyant aussi bien sur des groupes régionaux que sur des opérateurs indépendants. Et après les grandes agglomérations, ce sont désormais les villes moyennes qui entrent dans son viseur.

 

Omoda et Jaecco accueillent dans leur réseau les groupes Verbaere, présent à Cambrai (62) et Milton Avenue à Montluçon (03). De son côté, le multimarquiste normand Polmar représente la marque à trois adresses, dont deux dans la Manche (50), Saint-Lô et Cherbourg, ainsi que dans le Calvados (14), à Lisieux.

 

La déferlante des nouvelles marques chinoises

 

Toujours dans l'ouest, le groupe Pautric installe le panneau à Lorient (56), tandis que DMD compte toucher tout le sud de la Loire-Atlantique (44), voire le nord de la Vendée (85) avec une concession à Nantes-Sud. Enfin, beaucoup plus au sud, le groupe Peyrot distribue l'enseigne à Castres (81) et Montauban (82).

 

Chery sur les mêmes sites qu'Omoda & Jaecoo

 

Pour Chery, onze sites ont été ouverts en octobre et la quasi-totalité d'entre eux est déjà détenue par des investisseurs Omoda & Jaecoo. Outre DMD et Polmar, déjà cités, respectivement à Nantes Sud et Cherbourg, le groupe Rousseau vient enrichir son showroom de Saint-Ouen-l'Aumône (95), tandis que le groupe Bertrand, l'intègre à Épinal (88).

 

D’où viennent les clients des marques chinoises ?

 

Le groupe Grim ouvre également du Chery à Béziers (34), sachant qu'Omoda & Jaecoo est détenu dans cette ville par LG Groupe. En revanche, il ajoute le panneau à Montpellier (34) et Valence (26), tout comme le fait de son côté le groupe Neday sur son site de Montbéliard (25). De son côté, l'affaire familiale Pont Automobiles, distributeur historique de Ford à Tours (37), mais également de Mazda, ajoute Chery à l'installation récente d'Omoda & Jaecoo. Enfin, le groupe Gemelli implante le panneau à Orange (84).

 

À terme, 200 adresses

 

Seul nouvel entrant dans le réseau du premier exportateur chinois, le distributeur Perier Mobilités, acteur Honda historique depuis 1984, mais également de Suzuki (1996), enrichit son portefeuille. Il a en effet récupéré le panneau XPeng en 2025, et en l'occurrence Chery en cette fin 2026.

 

Au final, rien qu'en octobre 2026, Chery aura ouvert neuf adresses Omoda & Jaecoo et onze Chery. Ces nouvelles nominations permettent au constructeur chinois d'afficher à fin octobre, 187 points de vente, dont 115 Omoda & Jaecoo, seulement six mois après son implantation en France. D'ici la fin de l'année prochaine, le constructeur prévoit 200 adresses pour chacune de ses marques, ce qui placerait ce nouvel entrant au même niveau que Kia (210*) Hyundai (198*) ou MG (195*). À fin octobre, Jaecoo a immatriculé 12 483 véhicules, Omoda 1 163 et Chery 990, soit un total de 14 636 véhicules pour le constructeur.

 

*Chiffres 2026

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