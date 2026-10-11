Formation après-vente : Chery France signe avec Valeo Tech Academy

Le groupe Chery va travailler avec Valeo Tech Academy. La filiale française du constructeur automobile chinois vient de signer avec la filiale de l'équipementier pour mettre en place un programme de formation à destination des concessionnaires des marques Chery, Omoda et Jaecoo.

Valeo Tech Academy assurera plus précisément la montée en compétence des techniciens sur les technologies de moteurs hybrides. La formation du personnel à l'après-vente constituant un prérequis obligatoire dès l'ouverture de chaque point de vente.

"Nous nous réjouissons de la confiance témoignée par le groupe Chery France pour soutenir le déploiement de ses marques emblématiques en France. Cette collaboration incarne pleinement la vocation de Valeo Tech Academy", a commenté par voie de communiqué Marlène Carrias-Iked, directrice générale de Valeo Tech Academy et plus largement vice-présidente marketing stratégique et digital de Valeo Service.

Le quatrième pilier

Ce contrat de formation des techniciens rattachés à Chery France par Valeo Tech Academy compte parmi les quatre piliers du dispositif après-vente du constructeur. Les autres composantes sont la logistique locale avec le centre de distribution de pièces de rechange, la garantie de 7 ans et 150 000 km et l'assistance routière Allianz Partners.

"Un constructeur se juge sur sa capacité à entretenir ses voitures la septième année. Nous avons installé notre centre de pièces et formé nos ateliers avant de livrer les premiers véhicules", s'est exprimé pour sa part Lionel French-Keogh, directeur opérationnel du groupe Chery France.

Au 12 octobre 2026, jour d'ouverture du Mondial de l'Auto, le groupe s'appuie sur 114 points de vente et après-vente Omoda & Jaecoo et 67 sites Chery, la marque éponyme du groupe, commercialisée depuis le 1er septembre dernier.