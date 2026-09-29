Réparation automobile : les ateliers résistent malgré une baisse de fréquentation au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, la fréquentation des ateliers a été plus modérée, pénalisée par l'inflation due au contexte géopolitique. Derrière ce constat, les deux métiers évoluent différemment. Les carrossiers ont moins souffert que les mécaniciens. Ils ont bénéficié d'un chiffre d'affaires et d'un panier moyen en hausse, tandis que les mécaniciens n'ont pu compenser qu'en partie la diminution des entrées en atelier par l'augmentation du panier moyen et de la main-d'œuvre.

Plus en détail, le panel de 748 ateliers mécaniques étudiés par l'observatoire enregistre un recul de 1,3 % de son chiffre d'affaires global. Alors que les entrées ateliers diminuent de 3,1 %, leur chiffre d'affaires pièces diminue de 2 % et celui de main-d'œuvre se stabilise à +0,1 %. En revanche, le panier moyen lié à leurs interventions augmente de 1,8 %.

L'activité globale en recul de 0,7 %

De leur côté, les 363 carrosseries observées s'en tirent un peu mieux, avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,7 %. Leurs chiffres d'affaires pièces et main-d'œuvre augmentent respectivement de 2,9 % et 2,7 %. Tandis que le panier moyen de leurs chantiers progresse de 2,7 %. Cela, alors que leurs entrées atelier se maintiennent autour de 4,1 véhicules par semaine.

En résumé, "l’activité des ateliers reste globalement solide, avec une variation globale limitée à -0,7 %", soulignent les observateurs. Cependant, si ces chiffres donnent une idée de l'activité en après-vente, ils ne donnent aucune indication sur l'évolution des marges de ces entreprises.

Par ailleurs, reste aussi à voir quel sera le comportement des automobilistes dans la seconde partie de 2026. L'évolution de l'inflation des matières premières et des prix du carburant (dépendants de la guerre au Moyen-Orient et des décisions gouvernementales) continueront à jouer un rôle prépondérant dans l'évolution de la fréquentation des ateliers.