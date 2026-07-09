Mobilians : le plan de bataille de Virginie de Pierrepont

La nouvelle présidente de Mobilians n'a pas attendu longtemps avant de fixer le cap. Élue pour quatre ans à la tête de l'organisation professionnelle le 24 juin 2026, Virginie de Pierrepont veut faire de la mobilité un sujet incontournable du débat public.

Son ambition est de mieux faire entendre la voix des 25 métiers représentés par l’organisation professionnelle, alors que la filière fait face à de nombreux défis : décarbonation, vieillissement du parc, pression fiscale croissante et difficulté persistante de recrutement.

La mobilité, "aussi importante que les questions de santé ou de logement"

La dirigeante salue l'héritage des trois mandatures de son prédécesseur, Francis Bartholomé. Celles-ci ont vu l'organisation croître et s'étendre bien au-delà des 15 métiers initialement représentés. Ses effectifs sont ainsi passés de 13 000 à 26 000 sociétés adhérentes, de toutes tailles. Elle compte donc maintenant exploiter ces forces "pour assurer un avenir durable à chaque entreprise de la branche", premier objectif affiché de sa mandature.

Plus largement, "nous considérons que les sujets liés à la mobilité sont aujourd'hui essentiels pour notre pays et pour nos concitoyens. J'ai d'ailleurs pris l'habitude de dire qu'ils sont aussi importants que les questions de santé ou de logement", explique la dirigeante lors de sa première conférence de presse.

Cette volonté se traduira rapidement par deux chantiers majeurs : des propositions pour le projet de loi de finances 2027 et la rédaction d'un Livre blanc destiné à alimenter le débat de la prochaine élection présidentielle.

En parallèle, Mobilians entend renforcer sa présence à Bruxelles à travers Automotive Mobility Europe (AME), la nouvelle organisation coprésidée par la France et l'Allemagne. L'organisation compte ainsi influer davantage sur les textes européens concernant notamment l'après-vente, les véhicules hors d'usage, les batteries ou encore l'accès aux données des véhicules. En effet, la nouvelle présidente souligne qu'ils sont de plus en plus nombreux à peser sur les activités de ses adhérents de tous métiers.

Une autre vision de la transition

Au-delà de la gouvernance, Virginie de Pierrepont a également profité de cette première prise de parole pour préciser plusieurs positions de fond. Sans remettre en cause la nécessité de décarboner le parc roulant, elle plaide pour des politiques publiques plus lisibles et davantage concertées. Un cadre suffisamment cohérent et stable dans la durée pour permettre aux professionnels de s'y inscrire durablement.

Concernant le leasing social, Mobilians estime désormais que le dispositif montre ses limites. La présidente a notamment pointé les écarts constatés entre les valeurs résiduelles anticipées et les prix de reprise des premiers véhicules électriques remis sur le marché. "On parle d'un écart moyen de 4 000 à 5 000 euros par véhicule, pouvant atteindre 6 000 à 7 000 euros sur certains modèles."

À ses yeux, une prime à la conversion intégrant pleinement le véhicule d'occasion constituerait une réponse plus efficace pour accélérer le renouvellement du parc. Une analyse partagée par Florence Gete, première vice-présidente de Mobilians et présidente de la branche Agents et Artisans, qui rappelle qu'un véhicule Euro 6 remplaçant une voiture de 15 ans représente déjà un progrès significatif.



L'emploi reste la priorité

Si les sujets réglementaires occupent une place importante, Virginie de Pierrepont estime que le premier défi des entreprises demeure le recrutement. "C'est aujourd'hui la principale difficulté de nos entreprises", pointe la présidente. Cette dernière souhaite donc mieux coordonner les actions des organismes de branche et développer de nouveaux outils pour orienter les jeunes vers les formations existantes.

Cette mission sera notamment portée par Nadine Annelot, vice-présidente déléguée aux relations paritaires de branche et présidente de la branche Deux-Roues, Vélo et Moto.

Elle pilotera également les négociations sociales et la convention collective unique de la branche. Parmi ses projets figure notamment la création d'un portail numérique recensant les formations proposées par les différents CFA afin de faciliter l'orientation des jeunes.

Une équipe construite autour de la transversalité

Pour conduire cette nouvelle mandature, Virginie de Pierrepont s'est entourée d'un directoire mêlant plusieurs métiers de la filière. Florence Gete assurera le rôle de première vice-présidente et prendra également la responsabilité du Comité des parties prenantes. Cette instance entretient dialogues et synergies autour des thèmes communs à ses différents métiers.

Laurent Hérail, vice-président délégué à l'économie circulaire, président fondateur du groupe Surplus Recyclage et président de la branche Recycleurs, sera chargé d'accélérer les travaux sur le réemploi, la réparation des batteries et les futures réglementations européennes. "L'objectif de la mission que m'a confiée Virginie est de faire de l'économie circulaire une opportunité et non une contrainte", résume-t-il.

Francis Pousse, nouveau trésorier national et président de la branche Stations-service et Énergies nouvelles, aura quant à lui la responsabilité des finances de l'organisation.

Au-delà des personnalités, la nouvelle présidente souhaite surtout décloisonner le fonctionnement de Mobilians. "Nous devons sortir des logiques de silos", a-t-elle résumé, convaincue que la diversité des métiers représentés constitue désormais le principal atout de l'organisation.

Une gouvernance plus horizontale

Cette volonté se traduit également dans la nouvelle architecture de gouvernance mise en place pour sa mandature. Celle-ci reposera sur trois piliers complémentaires. Le premier est le directoire, chargé de définir les grandes orientations politiques de l'organisation. Il réunira, outre l'exécutif, les présidents des six métiers les plus représentatifs de Mobilians : concessionnaires VP, agents et artisans, Smava, concessionnaires VI, carrossiers et éducation et sécurité routières.

Deuxième pilier, le Conseil des territoires rassemblera les douze présidents régionaux afin de renforcer le lien entre le siège, les métiers et les adhérents. Il aura notamment pour mission de faire remonter les besoins du terrain et de porter les positions de Mobilians auprès des collectivités locales et des services de l'État. Enfin, le conseil de surveillance, composé d'un représentant de chacun des 25 métiers, sera chargé de veiller à l'équilibre de la gouvernance, de suivre la trajectoire budgétaire et d'accompagner les grandes orientations stratégiques.

À cette organisation viendront s'ajouter plusieurs commissions transversales destinées à traiter des sujets communs aux différentes branches. Aux côtés des commissions déjà consacrées au développement durable, à Génération Mobilians (promouvant les jeunes dirigeants engagés) ou encore aux mandats du syndicat dans de multiples organismes (de négociations collectives, formation, etc.), trois nouvelles instances verront le jour : l'une dédiée à l'emploi et à la formation, une autre au véhicule d'occasion et une troisième à la transmission d'entreprise.

Une manière, pour Virginie de Pierrepont, d'encourager les échanges entre métiers sur des problématiques qui dépassent désormais largement le cadre de chaque profession.

(Avec Nicolas Girault)