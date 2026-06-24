Virginie de Pierrepont est élue présidente de Mobilians et succède à Francis Bartholomé

Un nom est sorti des urnes lors de l’assemblée générale élective du 24 juin 2026 qui s'est achevée ce matin. Virginie de Pierrepont est donc officiellement élue présidente de Mobilians au terme de quatre mois de campagne. 250 grands électeurs (100 élus des territoires et 150 issus des métiers) ont donc préféré la continuité en choisissant la candidate portée par l'ancien président Francis Bartholomé.

L'élection repose sur un système de grands électeurs, dont le nombre atteint 250. Deux piliers structurent cette représentation. Tout d’abord, les territoires qui disposent de 100 voix. Viennent ensuite dans ce processus les métiers qui comptent également pour 150 voix. L'issue du scrutin apporte donc 66 % des votes à Virginie de Pierrepont contre 23 % pour Marc Bruschet et 11% pour Denis Bernier, les deux autres candidats.

Virginie de Pierrepont est engagée dans les domaines de la représentation professionnelle et de la formation depuis plus de six ans. Après avoir présidé l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) jusqu'en 2017, elle prend la tête du Groupement national pour la formation automobile (GNFA) en 2019. Un poste qui l'a obligée à quitter son activité de concessionnaire pour s’y consacrer pleinement.

Diplôme d'ingénieur en poche, elle débute sa carrière dans l’intérim, notamment pour Peugeot. En 1998, elle rejoint la marque au Lion comme responsable régionale pièces et services pour le nord de la France, avant d’occuper plusieurs fonctions au sein du réseau, notamment comme cheffe après-vente.

En 2005, elle rachète avec son mari une concession Peugeot à Saint-Dizier (52), puis une seconde à Bar-le-Duc (55), développée ensuite avec l’enseigne Volkswagen. Parallèlement, elle s’engage dans les organisations professionnelles, notamment au CNPA et au GAAC, où elle accède à des responsabilités nationales.

"Dans le but de pérenniser nos entreprises, mon programme repose sur un mot d'ordre : l'accélération", a-t-elle présenté. Elle souhaite ainsi renforcer le leadership de Mobilians, choisir les combats et s'y tenir, valoriser les métiers, consolider les territoires, apporter des services complémentaires aux adhérents et développer l'activité de Mobilians vers plus de mixité et de diversité. Elle compte également redonner du pouvoir aux élus. "Je souhaite devenir présidente de tous les élus, de tous les territoires, de tous les métiers et de tous les combats", avait-elle déclaré lors de la présentation de son programme.

Une page se tourne pour Mobilians

Après douze années passées à la tête de Mobilians, Francis Bartholomé s’apprête donc à tourner une page centrale de la vie de l’organisation patronale des services de l’automobile.

En 2014, lorsque ce dernier prend la présidence, l’organisation, encore connue sous le nom de CNPA, compte environ 12 000 adhérents et génère près de neuf millions d’euros de cotisations. Douze ans plus tard, le syndicat revendique près de 24 000 entreprises adhérentes, 25 métiers représentés et un revenu issu des cotisations proche de 14 millions d’euros.

Une croissance continue, revendiquée comme l’un des marqueurs forts du mandat de Francis Bartholomé. Sous sa présidence, Mobilians a élargi son périmètre pour devenir une "maison commune" des services de l’automobile avec près de 25 métiers représentés : concessionnaires, agents, réparateurs, carrossiers, auto-écoles, loueurs, entreprises de recharge, métiers de l’économie circulaire, véhicules industriels, deux-roues. "Notre enjeu principal a été de faire en sorte que l'on représente l'ensemble de la filière des services", fait-il remarquer.

Une diversification assumée, parfois à la frontière de l’industrie, mais qui répond à une volonté claire : structurer une filière de services complète, capable de peser face aux pouvoirs publics. Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un renforcement du rôle paritaire de Mobilians avec la formation professionnelle (Mobipolis), la santé, la prévoyance avec IRP Auto, l'action sociale mais aussi le fonds de secours dans lequel certains adhérents peuvent puiser en cas de coups durs.