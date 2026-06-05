Fraudes dans la réparation automobile : Mobilians lance un plan d'action immédiat

Près de 40 % des 1 600 garages contrôlés par la DGCCRF en 2024 présentaient des anomalies très variées. L'institution de répression des fraudes a publié ces résultats le 4 juin 2026. Ces chiffres ont immédiatement fait réagir Mobilians, qui "condamne avec la plus grande fermeté les pratiques frauduleuses relevées par les services de la DGCCRF". Face à ce constat, l'organisation patronale lance un plan d'action pour accompagner les réparateurs. Elle introduit cependant des nuances sur les faits relevés.

Accorder la bonne foi à certains réparateurs

En effet, elle souligne qu'une "part importante des manquements constatés concerne des défauts d’information, d’affichage ou de formalisme administratif, qui relèvent davantage d’une complexité réglementaire croissante que d’une volonté délibérée de la part des professionnels de tromper les consommateurs". Pour le syndicat, il ne s'agit pas de fautes de la même nature que les réparateurs s'adonnant à des pratiques illégales, voire assimilées à de l'escroquerie.

Parmi ces dernières, citées par Mobilians, figurent par exemple le retrait des dispositifs antipollution effectué par certains professionnels peu scrupuleux. Le syndicat aurait également pu citer les cas de facturation d'opérations non réalisées ou l'application finale de tarifs supérieurs à ceux initialement annoncés, qui sont des pratiques relevées par la DGCCRF…

En dehors de ces abus, l'organisation plaide la bonne foi des autres réparateurs. Elle rappelle la complexité croissante du monde dans lequel ils évoluent. Entre transition énergétique, électrification du parc, digitalisation de la relation client et évolution constante des obligations réglementaires… Il n'est pas facile de maintenir ses pratiques à jour, notamment concernant l'affichage.

Dialoguer avec les ministères

Par ailleurs, depuis cette enquête de 2024, Mobilians affirme avoir déjà mené des actions pour aider les garagistes à se maintenir dans le cadre légal. Néanmoins, pour aller encore plus loin et renverser rapidement la tendance, le syndicat annonce le lancement immédiat d'une nouvelle campagne vers ses adhérents.

Celle-ci consistera à organiser des webinaires thématiques dans les prochaines semaines. Ceux-ci viseront les cas relevés par la DGCCRF. Ensuite, l'organisation poursuit sa veille réglementaire des évolutions impactant les ateliers. Enfin, elle poursuit la diffusion d’informations et de rappels réglementaires envers les réparateurs.

Plus largement, Mobilians souligne l'importance du dialogue avec les ministères concernés. Son objectif demeure d'harmoniser la protection des consommateurs et les obligations des professionnels. Ces dernières devant être adaptées aux réalités opérationnelles de leurs différents métiers de l’entretien-réparation automobile. Il s'agit à la fin de donner satisfaction aux clients en restaurant la confiance entre automobilistes et professionnels.