Cote d’amour des constructeurs 2026 : la rentabilité déçoit de plus en plus les réseaux

Les résultats de l'enquête annuelle sur la Cote d’amour des constructeurs, réalisée par la branche des concessionnaires VP de Mobilians, ont été dévoilés le 6 novembre 2026. Mini se retrouve en tête avec la note de 7,82 sur 10, suivie de BMW (7,81/10) et d’Alpine (6,72/10). Toutefois, une information retient l’attention : l'insatisfaction vis-à-vis des constructeurs concernant la rentabilité.

La note de satisfaction des distributeurs à ce sujet est en effet en chute libre, avec une moyenne particulièrement faible de 3,97 sur 10, contre 4,19 en 2025. Une note en berne qui touche en particulier les marques généralistes.

Sur les 31 marques évaluées, seules neuf dépassent la moyenne de 5/10. BMW se positionne sur la première marche du podium avec la note de 7,71/10. Sa marque sœur, Mini, prend la deuxième place avec la note de 7,53/10, devant Toyota et ses 6,84 points. En dehors de ces trois marques, les six autres (Lexus, Mercedes-Benz, Honda, Alpine, Renault et Skoda) dépassent difficilement la note de 5/10.

Jaguar Land Rover ferme le classement avec une note de rentabilité de seulement 1,13. Les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi ne font guère mieux, avec respectivement 1,33 et 1,50/10. Notons que les marques du groupe Stellantis se situent bien en dessous de la moyenne. Alfa Romeo mène la marche avec 3,43/10, suivie de Fiat (3,06/10), Citroën (3,06/10), Jeep (2,69/10), Peugeot (2,32/10), Opel (1,52/10) et enfin DS (1,40/10).

Concernant leur capacité à faire face à leur niveau d’endettement par rapport à leurs flux de trésorerie, les distributeurs semblent encore une fois préoccupés. Toutefois, l’intensité de cette préoccupation chute légèrement : de quatre points pour le niveau "très élevé", qui atteint 17 %, et de deux points pour le niveau "élevé", qui s’établit à 29 %.

Les marques chinoises intéressent fortement les distributeurs

Autre phénomène intéressant à décrypter : les distributeurs accordent davantage leur confiance aux marques chinoises. Parmi eux, 63 % et 25 % des concessionnaires interrogés se déclarent respectivement "confiants" et "très confiants" envers BYD. Le constructeur chinois arrive d’ailleurs en tête des réponses lorsqu’il est demandé aux distributeurs avec quelle nouvelle marque ils souhaiteraient se développer en 2026. La marque, à elle seule, cumule ainsi 21,6 % des réponses, en croissance de 5,3 points par rapport à 2025.

Derrière Toyota et BMW-Mini, MG inspire également la confiance des distributeurs, avec 60 % de "très confiants" et 13 % de "confiants" en l’avenir de la marque sur le territoire français. De manière générale, les marques chinoises semblent convaincre les distributeurs puisque Chery, XPeng et MG totalisent 33,3 % des réponses concernant le développement avec de nouvelles marques. Les marques chinoises représentent ainsi plus de la moitié des réponses des distributeurs souhaitant se développer.