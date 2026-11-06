Cote d’amour des constructeurs 2026 : Mini décroche la première place, Alpine bondit

Cette année 2026, la traditionnelle "Cote d’amour des constructeurs" souffle sa 30e bougie. Chaque année, la branche des concessionnaires VP de Mobilians publie son enquête qui classe les constructeurs en fonction de la satisfaction de leur réseau. Comme lors des précédentes éditions, les opérateurs évaluent également les différentes activités, de la vente de véhicules neufs à l’après-vente, en passant par les voitures d’occasion, les pièces de rechange, le marketing et la publicité.

Notons que le sondage a été piloté par Lead Machine, à l’instar des années précédentes. L’enquête, réalisée entre le 4 juin et le 5 octobre 2026 auprès d’un échantillon de 298 responsables de concessions, qu’ils soient PDG, responsables de plaque ou encore directeurs de site, exclut les agents et les réseaux propres. Au total, l’étude a recueilli 572 réponses.

Nouveauté cette année : Lexus rejoint la liste des constructeurs de l’étude. La marque premium du groupe Toyota arrive en milieu de classement, à la 18e place, avec une note de 5,52 sur 10. Parmi les faits notables de cette édition 2026, la satisfaction moyenne des distributeurs retrouve des couleurs, avec une note globale qui passe de 5,14 à 5,63 sur 10.

Le groupe BMW-Mini s’impose

Cette année, c’est au tour de Mini de prendre la première place du podium, avec sa meilleure note depuis plus de dix ans : 7,82 (contre 6,63 en 2025). La marque britannique du groupe allemand avait déjà atteint la première place par le passé, en 2022, année où les notes ne franchissaient pas la barre des 7 sur 10, avec un score de 6,98. Avec cette note, Mini s’affiche également en tête du podium endurance, avec une moyenne sur huit ans de 7 sur 10, devant BMW (6,83) et Toyota (6,76).

Notons que Mini prend aussi la première place du classement des marques premium et la deuxième place en matière de satisfaction de la rentabilité sur un an, avec respectivement les notes de 7,82 et de 7,53. Sa marque sœur BMW, pour sa part, se maintient à la deuxième place depuis 2025 et fait mieux que l’année passée avec une note de 7,81, à un cheveu de Mini. Il s’agit également de sa meilleure note depuis dix ans.

Alpine grille 26 places

Alpine se positionne pour sa part à la troisième place. La marque premium de Renault n’est entrée dans le classement qu’en 2025, mais connaît une croissance fulgurante et bondit de 26 places, avec une note qui passe de 3,1 à 6,72. Alpine est talonnée de près par Volvo, qui s’affiche à la quatrième place avec sa meilleure note depuis une décennie, de 6,71, et grimpe de quatre rangs.

Toyota, sur la plus haute marche du podium l’année dernière, chute de cinq places, avec une note qui passe de 7,62 à 6,38. Le constructeur nippon reste toutefois sur le podium de l’endurance, en troisième position, avec une note de 6,76. En cinquième position en 2025, Dacia trébuche pour sa part de six places. Autre chute notable : Skoda passe de la 9e à la 17e place, sa position la plus basse depuis dix ans. Idem pour Nissan, qui perd neuf places pour atteindre la 22e position.

Les marques Stellantis en bas de tableau

Comme l’année précédente, les marques du groupe Stellantis se retrouvent dans la deuxième partie du tableau. Notons toutefois que les marques françaises du groupe affichent les meilleures notes, avec en figure de proue Citroën, qui gagne trois places avec une note de 5,19 et atteint la 19e place du classement. Peugeot suit de près la marque aux chevrons avec une note de 5,11.

Les marques italiennes du groupe, Fiat et Alfa Romeo, s’affichent quant à elles en queue de classement, respectivement à la 25e et à la 27e places. Jeep, pour sa part, chute de trois places et occupe la 29e position. À la dernière place du tableau se trouve Jaguar Land Rover, qui dégringole de sept places avec une note de 3,82, juste derrière Jeep.