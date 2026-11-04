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Constructeurs

BMW envisage maintenant une perte sur l'exercice 2026

Publié le 4 novembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec un chiffre d'affaires et des ventes en baisse au troisième trimestre 2026, le groupe BMW a également vu sa marge opérationnelle se dégrader. Sur la seule activité automobile, elle est passée de 5,2 % à 3,4 %. De quoi revoir, une nouvelle fois, ses objectifs annuels.
BMW résultats financiers 2026
La réévaluation de certains actifs d'une coentreprise chinoise de BMW lui a couté 1,2 point de marge opérationnelle au troisième trimestre 2026. ©BMW

Aux mêmes causes, les mêmes effets. Comme ses compatriotes, BMW a dévoilé un bilan trimestriel notamment impacté par ses activités chinoises. Le groupe de Munich a présenté un bénéfice opérationnel de 1,59 milliard d'euros, en baisse de 29,7 %. La marge du groupe passe ainsi de 7,2 % à 6,8 %.

 

Pour la seule activité automobile, le résultat opérationnel est en retrait de 39,7 %, pour s'établir à 901 millions d'euros, contre 1,494 milliard un an plus tôt. La marge opérationnelle automobile de BMW est passée de 5,2 % à 3,4 % au troisième trimestre.

 

Cette marge a notamment été impactée par des charges d'amortissement liées à la réévaluation d'actifs d'une coentreprise chinoise, BMW Brilliance Automotive, qui l'a amputée de 1,2 point, selon le constructeur. L'alourdissement des tarifs douaniers a également grignoté cette rentabilité d'environ 1,25 point de pourcentage sur le trimestre, a souligné BMW dans son communiqué. Enfin, des effets de change négatifs ont également joué un rôle défavorable.

 

Une perte possible sur l'ensemble de l'exercice

 

Le bénéfice net du groupe a reculé de 14,7 % sur un an à 1,45 milliard d'euros, mais il demeure au-dessus des attentes des analystes de la plateforme Factset, qui tablaient sur 1,19 milliard.

 

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a baissé de 5,8 %, à 30,45 milliards d'euros, alors que les ventes d'automobiles sont en repli de 6,3 %, à 551 075 unités. Les motos baissent de 12,5 %, 46 605 unités.

 

Dans ce contexte, pour la deuxième fois de l'année, BMW a abaissé certains objectifs financiers pour la totalité de l'exercice 2026 à cause de coûts de restructuration non opérationnels attendus au quatrième trimestre.

 

Des indemnités généreuses accélèrent les départs volontaires chez BMW

 

Il prévoit désormais une marge opérationnelle automobile comprise entre -0,5 % et +0,5 % (contre 1 à 3 % précédemment), ce qui signifie qu'une perte est envisageable au sein de sa division la plus importante.

 

Le groupe, qui vise 8 000 suppressions de postes d'ici à 2027, a notamment dit dans son communiqué vouloir mener la réduction des fonctions de direction "plus rapidement que prévu". (avec AFP)

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