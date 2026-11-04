BMW envisage maintenant une perte sur l'exercice 2026

Aux mêmes causes, les mêmes effets. Comme ses compatriotes, BMW a dévoilé un bilan trimestriel notamment impacté par ses activités chinoises. Le groupe de Munich a présenté un bénéfice opérationnel de 1,59 milliard d'euros, en baisse de 29,7 %. La marge du groupe passe ainsi de 7,2 % à 6,8 %.

Pour la seule activité automobile, le résultat opérationnel est en retrait de 39,7 %, pour s'établir à 901 millions d'euros, contre 1,494 milliard un an plus tôt. La marge opérationnelle automobile de BMW est passée de 5,2 % à 3,4 % au troisième trimestre.

Cette marge a notamment été impactée par des charges d'amortissement liées à la réévaluation d'actifs d'une coentreprise chinoise, BMW Brilliance Automotive, qui l'a amputée de 1,2 point, selon le constructeur. L'alourdissement des tarifs douaniers a également grignoté cette rentabilité d'environ 1,25 point de pourcentage sur le trimestre, a souligné BMW dans son communiqué. Enfin, des effets de change négatifs ont également joué un rôle défavorable.

Une perte possible sur l'ensemble de l'exercice

Le bénéfice net du groupe a reculé de 14,7 % sur un an à 1,45 milliard d'euros, mais il demeure au-dessus des attentes des analystes de la plateforme Factset, qui tablaient sur 1,19 milliard.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a baissé de 5,8 %, à 30,45 milliards d'euros, alors que les ventes d'automobiles sont en repli de 6,3 %, à 551 075 unités. Les motos baissent de 12,5 %, 46 605 unités.

Dans ce contexte, pour la deuxième fois de l'année, BMW a abaissé certains objectifs financiers pour la totalité de l'exercice 2026 à cause de coûts de restructuration non opérationnels attendus au quatrième trimestre.

Il prévoit désormais une marge opérationnelle automobile comprise entre -0,5 % et +0,5 % (contre 1 à 3 % précédemment), ce qui signifie qu'une perte est envisageable au sein de sa division la plus importante.

Le groupe, qui vise 8 000 suppressions de postes d'ici à 2027, a notamment dit dans son communiqué vouloir mener la réduction des fonctions de direction "plus rapidement que prévu". (avec AFP)