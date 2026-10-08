BMW iX4 : jusqu’à 828 km d’autonomie pour le nouveau SUV coupé électrique

Après l'iX3, BMW poursuit le déploiement de sa Neue Klasse avec l’iX4. Le nouveau SUV coupé électrique revendique jusqu’à 828 km d’autonomie et une puissance de recharge pouvant atteindre 400 kW.

BMW ouvre les commandes de l'iX4, disponible à partir de 73 950 euros. ©BMW

Loin d’être le modèle le plus en vue au sein de la gamme BMW, le X4 arrive dans une nouvelle génération délaissant les motorisations thermiques pour se concentrer sur le 100 % électrique. Il rejoint la famille "i" de la marque, et surtout le nouveau contingent "Neue Klasse".

En sa qualité de variante coupée du iX3, l’iX4 bénéficie des mêmes mensurations et éléments techniques. Il mesure 4,78 m de long pour un empattement de 2,90 m. Dans le plancher, la grande batterie de 108,7 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 828 km entre deux recharges. Elle équipe l’iX4 50 xDrive de 469 ch dont les tarifs s’échelonnent de 79 450 à 82 150 euros. Les commandes sont ouvertes à compter du 8 octobre 2026.

400 kW de puissance de recharge

La gamme est également composée du iX4 40 xDrive de 374 ch doté d’une batterie de 82,6 kWh offrant un rayon d’action de 638 km. Les prix vont ici de 73 950 à 76 650 euros. Là aussi, les commandes sont ouvertes en attendant l’arrivée dans les concessions en mars 2027. Une version M60 xDrive (612 ch) à 777 km d’autonomie viendra rapidement compléter le catalogue.

La vitesse de recharge est un autre élément distinctif de la famille Neue Klasse qui se compose à ce jour des iX3 et i3. L’architecture 800 V permet au iX4 d’atteindre jusqu’à 400 kW de puissance de recharge en courant continu. Il est ainsi possible de récupérer jusqu’à 387 km d’autonomie en dix minutes sur la version 50 xDrive. La puissance de recharge descend à 300 kW sur l’iX4 40 xDrive, de quoi récupérer tout de même jusqu’à 301 km en dix minutes.

Fabrication en Hongrie

L’iX4 reprend également à son compte l’habitacle du iX3, notamment la planche de bord orientée vers le conducteur. Le poste de conduite se compose, en fonction des finitions, d’un affichage tête haute 3D, d’un écran central de 17,9 pouces et du BMW Panoramic Vision, ce bandeau numérique de 1,1 mètre qui s’étend d’un montant à l’autre.

Produit en Hongrie, dans l’usine de Debrecen, l’iX4 constituera un nouvel atout pour BMW à l’heure où le continent européen se rue sur l’électrique. En France, il devrait surfer sur le succès du iX3, déjà écoulé à 4 308 unités à fin septembre 2026, en dépit de sa non-éligibilité à l’écoscore. Un sésame dont ne devrait pas bénéficier non plus l’iX4.