Des indemnités généreuses accélèrent les départs volontaires chez BMW

Le constructeur automobile BMW semble rencontrer un franc succès avec son programme de départs volontaires en Allemagne lancé il y a seulement quelques semaines, laissant entrevoir une clôture anticipée de son plan pour supprimer 8 000 emplois d'ici fin 2027. Le groupe munichois a en effet atteint "plus tôt que prévu l'objectif fixé dans le cadre du programme de départs volontaires", a indiqué un porte-parole de BMW sans préciser le nombre de salariés ayant accepté l'offre.

Comme l'ensemble de l'industrie automobile allemande, BMW est confronté à un ralentissement de la demande sur plusieurs marchés clés, notamment en Chine, ainsi qu'à une concurrence croissante des constructeurs chinois sur le segment des véhicules électriques, ce qui le force à réduire ses coûts. En accord avec les représentants du personnel, BMW a lancé début octobre un programme de départs volontaires destiné à quelque 40 000 de ses 85 000 salariés en Allemagne hors production, dans le cadre de son plan de réduction des effectifs.

De fortes indemnités

Le succès de l'opération pourrait s'expliquer par la générosité des conditions proposées. D'après le quotidien économique allemand Handelsblatt, certaines indemnités pourraient dépasser 650 000 euros selon l'ancienneté, l'âge et la rémunération des salariés concernés. BMW n'a pas souhaité commenter le montant des indemnités individuelles, indiquant seulement qu'elles étaient déterminées "au cas par cas".

Son concurrent Mercedes-Benz, également engagé dans des mesures d'économies face aux difficultés du secteur automobile, envisagerait lui aussi de lancer un programme de départs volontaires en décembre, selon le Handelsblatt. (avec AFP)