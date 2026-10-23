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Constructeurs

Des indemnités généreuses accélèrent les départs volontaires chez BMW

Publié le 23 octobre 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
BMW pourrait bien boucler son plan de suppressions d’emplois plus vite que prévu. Lancé début octobre en Allemagne, son programme de départs volontaires rencontre un succès inattendu auprès des salariés.
Grâce à de bonnes conditions de départ, le plan de départ volontaire chez BMW a fonctionné plus rapidement que prévu.
Grâce à de bonnes conditions de départ, le plan de départ volontaire chez BMW a fonctionné plus rapidement que prévu. ©BMW

Le constructeur automobile BMW semble rencontrer un franc succès avec son programme de départs volontaires en Allemagne lancé il y a seulement quelques semaines, laissant entrevoir une clôture anticipée de son plan pour supprimer 8 000 emplois d'ici fin 2027. Le groupe munichois a en effet atteint "plus tôt que prévu l'objectif fixé dans le cadre du programme de départs volontaires", a indiqué un porte-parole de BMW sans préciser le nombre de salariés ayant accepté l'offre.

 

Comme l'ensemble de l'industrie automobile allemande, BMW est confronté à un ralentissement de la demande sur plusieurs marchés clés, notamment en Chine, ainsi qu'à une concurrence croissante des constructeurs chinois sur le segment des véhicules électriques, ce qui le force à réduire ses coûts. En accord avec les représentants du personnel, BMW a lancé début octobre un programme de départs volontaires destiné à quelque 40 000 de ses 85 000 salariés en Allemagne hors production, dans le cadre de son plan de réduction des effectifs.

 

De fortes indemnités

 

Le succès de l'opération pourrait s'expliquer par la générosité des conditions proposées. D'après le quotidien économique allemand Handelsblatt, certaines indemnités pourraient dépasser 650 000 euros selon l'ancienneté, l'âge et la rémunération des salariés concernés. BMW n'a pas souhaité commenter le montant des indemnités individuelles, indiquant seulement qu'elles étaient déterminées "au cas par cas".

 

Son concurrent Mercedes-Benz, également engagé dans des mesures d'économies face aux difficultés du secteur automobile, envisagerait lui aussi de lancer un programme de départs volontaires en décembre, selon le Handelsblatt. (avec AFP)

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