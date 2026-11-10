Écoscore en vue pour les BMW iX3 et i3

Publié le 10 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le groupe BMW a fait le nécessaire sur le plan industriel pour que certaines versions du iX3 et la nouvelle i3 soient écoscorées. Les dossiers n’ont pas encore été déposés à l’Ademe, mais le constructeur est confiant dans sa capacité à obtenir ce précieux sésame.

BMW prévoit de faire écoscorer certaines versions du iX3 et de la nouvelle i3. ©BMW

À l’instar d’Audi avec le Q6 e-tron, le groupe BMW entend bien décrocher l’écoscore pour l’iX3. Et par ricochet pour la toute nouvelle i3. Le constructeur allemand a tenu compte des remontées de sa filiale française et s’est organisé sur le plan industriel pour que ces deux modèles obtiennent ce précieux sésame, sans lequel il est devenu quasiment impossible de figurer dans les car policies des grandes entreprises. La décision clé dans ce processus est le rapatriement par BMW de la fabrication des cellules de batteries en Europe. Selon le constructeur, cette manœuvre suffirait à obtenir l’écoscore, même avec le nouveau mode de calcul du dispositif. Il reste toutefois suspendu à l’examen par l’Ademe des futurs dossiers qui seront déposés. À ce stade, aucune date n’a été avancée pour entamer les démarches, mais cela devrait se faire rapidement au regard des enjeux en termes d’immatriculations. Quelles versions seront écoscorées ? Toutes les versions de l’iX3 et de l’i3 ne devraient pas être éligibles. BMW devrait notamment faire une demande pour l’iX3 40, disponible en France depuis l’été 2026. Le SUV est ici animé par un moteur de 320 ch implanté sur l’essieu arrière et dispose surtout d’une batterie de 82,6 kWh qui ne le pénalise pas outre mesure sur un critère essentiel, celui du poids. Rappelons que cette batterie autorise une autonomie de 635 km et peut se recharger de 10 à 80 % en 21 minutes. L’iX3 50 xDrive ne pourra en revanche pas prétendre à l’écoscore en raison du poids excessif de sa grande batterie de 108,7 kWh. Pour ce qui est de l’i3, le flou entoure encore la ou les versions qui pourraient être éligibles. La déclinaison i3 50 xDrive dotée de la même batterie que l’iX3 50 xDrive semble hors jeu. La version i3 40 xDrive équipée de la batterie de 82,8 kWh est évidemment mieux placée. Ajoutons que la gamme i3 sera complétée, sans doute l’an prochain, par une version propulsion qui, pour le coup, aura toutes les chances d’être écoscorée.

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