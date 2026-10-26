Nouveau calcul de l’écoscore, quelles conséquences ?

Un arrêté publié au Journal officiel le 23 octobre 2026 révise la méthode de calcul de l’écoscore. Trois catégories sont désormais au programme, dont une nouvelle dédiée aux grands modèles électriques. Pour l’heure, les conséquences sont minimes.

L'Audi A2 est éligible à la nouvelle mouture de l'écoscore. ©JA

Instauré en 2023, l’écoscore est une spécificité française qui permet de réserver les différentes subventions à l’achat à des modèles électriques triés sur le volet en fonction de leur impact environnemental. Le fameux score environnemental minimal de 60 calculé selon l’empreinte carbone industrielle du véhicule avant sa mise en circulation. L'extraction des matières premières, la fabrication de la batterie, l’assemblage de la voiture ainsi que le transport du véhicule fini depuis son usine jusqu'à son lieu de livraison en France sont pris en ligne de compte.

Après trois ans d’existence, le dispositif évolue. Un arrêté publié au Journal officiel le 23 octobre 2026 modifie la méthode de calcul. Ce sont plus deux mais trois catégories qui sont au programme. Une nouvelle catégorie 1 fait son apparition pour les véhicules électriques offrant 7 places ou plus, 700 litres de coffre ou une autonomie supérieure à 380 km en cycle WLTP. Pour eux, la méthode de calcul reste celle qui était en vigueur depuis 2023.

Calcul plus strict pour les modèles compacts

En revanche, pour la catégorie 2, le calcul devient plus strict. Elle regroupe les modèles électriques compacts qui ne répondent à aucune des conditions de la catégorie 1 et dont le nombre de places assises est supérieur ou égal à cinq, le volume de coffre supérieur à 200 litres et l’autonomie électrique supérieure à 250 km. Les plafonds d'empreinte carbone autorisée sont abaissés de 1 700 kg de CO₂. Vient enfin la catégorie 3, celles des modèles compacts et citadins qui ne remplissent pas les critères des deux premières catégories.

Voilà pour les éléments techniques. La question est maintenant de savoir quelles conséquences cela aura sur l’éligibilité des véhicules. En l’occurrence, la liste diffusée au Journal officiel selon la nouvelle méthode de calcul a un impact très limité. Le seul modèle qui manque à l’appel par rapport à la liste précédente est le Mazda MX-30. Il se peut en revanche que des versions d’un modèle disparaissent. L’intégralité des modèles phares assemblés en Europe conserve donc son éligibilité.

Nouvelle liste en vigueur le 24 novembre

Cette nouvelle liste de l’écoscore entrera en vigueur le 24 novembre 2026. Pour les modèles et versions qui n’y figurent plus et dont les commandes sont signées avant cette date, les constructeurs auront jusqu’au 6 février 2027 pour en faire la livraison. Notons enfin que de nouveaux modèles font leur entrée dans le dispositif. Il s’agit de l’Audi A2, du Leapmotor B10 désormais produit en Europe et de la Lancia Gamma.

Rappelons que l’obtention de l’écoscore est la condition préalable indispensable pour débloquer plusieurs aides financières à l'achat ou à la location, ainsi que certains avantages fiscaux. Pour les particuliers, cela ouvre l’accès au Coup de pouce CEE, au bonus écologique et potentiellement au leasing social. Les entreprises sont également concernées puisque l’écoscore ouvre droit à l’abattement de 70 % sur les avantages en nature.