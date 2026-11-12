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Distribution

Distribution automobile : Pautric lance un plan d'économies de 2,5 millions d’euros

Publié le 12 novembre 2026

Par Christophe Bourgeois
3 min de lecture
Pourquoi attendre les difficultés pour se réinventer ? Fort d'une situation financière solide, le groupe Pautric prend les devants avec son plan stratégique Target 2030. Au programme, une réduction de 2,5 millions d'euros des coûts fixes, une organisation repensée et de nouveaux relais de croissance pour s'adapter aux mutations de la distribution automobile.
Groupe Pautric plan stratégique 2030
Avec le plan Target 2030, le groupe Pautric engage sa transformation pour anticiper les mutations de la distribution automobile. ©Pautric

C'est quand tout va bien qu'il faut préparer la suite. Cette philosophie, le groupe Pautric a décidé de la mettre en pratique. Premier distributeur BMW en France et en Belgique, le groupe familial, qui a réalisé près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, lance le plan stratégique Target 2030.

 

Le groupe Pautric se développe aussi avec des marques chinoises

 

Avec ce plan, le groupe a pour ambition d'adapter son modèle économique pour préserver sa rentabilité à venir. "Le groupe se porte bien, et c'est justement le moment de se poser les bonnes questions. Les changements qui arrivent sont profonds. Nous préférons les anticiper plutôt que les subir […]", explique Francis Pautric, président du groupe.

 

Trois grandes évolutions motivent cette initiative. La première concerne la transformation du modèle de distribution de BMW, qui devrait adopter le contrat d'agent en 2028, quatre ans après Mini. La deuxième porte sur la montée en puissance de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, tandis que la troisième tient aux pressions croissantes sur la rentabilité des distributeurs, entre électrification, fiscalité et intensification de la concurrence.

 

Une réduction des coûts de 2,5 millions d'euros

 

Pour y répondre, le groupe Pautric entend d'abord gagner en efficacité. Sur l'ensemble des 31 sites du groupe en France et en Belgique, le plan Target 2030 fixe ainsi un objectif de réduction de 2,5 millions d'euros des coûts fixes et de structure d'ici 2030.

 

Plusieurs leviers seront actionnés, à commencer par l'optimisation des surfaces immobilières et des implantations. Le groupe précise toutefois qu'aucune fermeture de site n'est envisagée. Les dépenses informatiques, les achats et les contrats de prestations seront également passés au crible, avec une mutualisation accrue entre les concessions. L'organisation interne devra, de son côté, évoluer en fonction des volumes d'activité et des nouveaux métiers.

 

Accélérer sur le véhicule d'occasion

 

Le plan stratégique ne se limite pas à un programme d'économies. Le distributeur souhaite également renforcer ses relais de croissance, notamment en accélérant son activité véhicules d'occasion et en poursuivant l'optimisation de l'après-vente. L'intelligence artificielle doit aussi contribuer à améliorer l'efficacité commerciale et la relation client.

 

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Fondé en 1974, le groupe Pautric emploie aujourd'hui plus de 900 collaborateurs. Présent notamment avec BMW, Mini, Volvo, Jaguar Land Rover, Polestar, Zeekr, Omoda et Jaecoo, il a commercialisé près de 20 000 véhicules en 2025.

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