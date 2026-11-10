Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, son rachat par Hess Automobile en suspens
Publié le 10 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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4 min de lecture
Le tribunal des activités économiques de Paris a placé la holding Hermitage France et quinze sociétés du groupe Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, le 9 novembre 2026. Cette décision intervient alors que le projet de reprise par Hess Automobile, annoncé en octobre, vient de faire l'objet d'un retrait de notification auprès de l'Autorité de la concurrence.
Le tribunal des activités économiques de Paris a placé la holding Hermitage France et quinze sociétés du groupe Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, le 9 novembre 2026. ©GEA
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