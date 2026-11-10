Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, son rachat par Hess Automobile en suspens

Publié le 10 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 4 min de lecture

Le tribunal des activités économiques de Paris a placé la holding Hermitage France et quinze sociétés du groupe Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, le 9 novembre 2026. Cette décision intervient alors que le projet de reprise par Hess Automobile, annoncé en octobre, vient de faire l'objet d'un retrait de notification auprès de l'Autorité de la concurrence.

Le tribunal des activités économiques de Paris a placé la holding Hermitage France et quinze sociétés du groupe Grand Est Automobiles en redressement judiciaire, le 9 novembre 2026. ©GEA

Revirement dans le monde de la distribution automobile. Le groupe Grand Est Automobiles (GEA), présidé par Franck Viallet, a annoncé, mardi 10 novembre 2026, l'ouverture de procédures de redressement judiciaire concernant sa holding Hermitage France et quinze sociétés distribuant les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel en Alsace. Prononcée le 9 novembre par le tribunal des activités économiques de Paris, cette décision ouvre une période d'observation de six mois. Pendant cette période, les concessions poursuivront leur activité sous la conduite de la direction, assistée d'administrateurs judiciaires.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet