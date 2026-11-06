GGP Auto inaugure la plus grande concession Genesis d'Europe

Genesis poursuit son implantation en France. Après avoir lancé sa commercialisation dans l'Hexagone il y a quelques mois, la marque premium du groupe Hyundai franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de son premier showroom. Situé à Villeneuve-d’Ascq, près de Lille (59), cet établissement est exploité par le groupe de distribution GGP Auto, partenaire du constructeur dans les Hauts-de-France.

Avec une superficie de 480 m², ce nouvel espace devient, selon Genesis, le plus grand showroom de la marque en Europe. Une implantation qui témoigne des ambitions du constructeur sud-coréen sur le marché français, où il entend se développer progressivement en s'appuyant sur des partenaires distributeurs et non pas sur de la vente directe comme cela a été le cas lors de son premier lancement en Europe, notamment en Allemagne.

Un écrin unique

Située sur le boulevard de l'Ouest, à Villeneuve-d'Ascq, la concession se tient dans l'ancien site de Maserati, héritage du rachat des activités du groupe Dugardin en 2024. "L'emplacement est parfait, nous sommes sur un axe routier sur lequel beaucoup de marques sont représentées, surtout les premium", commente Michel Cordier, vice-président du groupe GGP Auto. Effectivement, la concession jouxte un site Lexus, détenu par Team Colin.

Dans cet écrin, Genesis entend se différencier des autres marques premium par son approche de la relation client. Le constructeur met notamment en avant sa philosophie sud-coréenne baptisée "Son-nim", qui repose sur un accueil personnalisé et un accompagnement assuré par un conseiller dédié. "Nous disposons de pièces dédiées pour chaque étape dans l'acquisition du véhicule", présente Charles Fuster, directeur de Genesis Motor France.

La qualité de service comme leitmotiv

La concession, qui a déjà deux semaines d'exploitation, intègre un vendeur, tandis que l'après-vente, également gérée par ce dernier, est pris en charge par les affaires Hyundai de GGP Auto. "Dans un premier temps, nous tenions à ce que cela soit le même interlocuteur, car cela permet de renforcer la qualité de service", explique Charles Fuster. Il nous rappelait d'ailleurs dans une interview l'été dernier que "le nerf de la guerre sur le marché du premium était avant tout le service".

La gamme est composée des SUV électriques GV60, de sa version survitaminée Magma et GV70, ainsi que de la berline du segment E : la G80. GGP Auto compte vendre sept à huit véhicules par mois en attendant le lancement de nouveaux modèles en 2028. "Contrairement à d'autres acteurs qui se lancent actuellement sur le marché, nous n'avons pas pour ambition de développer en nous appuyant sur le volume, mais bien sur la qualité", souligne Charles Fuster.

Sur le coût de l'aménagement de la concession, aucune des deux parties n'a souhaité communiquer un montant, mais "en tant que vaisseau amiral de la marque en France, il s'agit d'un investissement partagé", a glissé Charles Fuster.

Conséquence d'un voyage en Corée du Sud

Pour le groupe GGP Auto, la prise du panneau s'est décidée après un voyage en Corée du Sud. "J'ai été invité par Hyundai et j'y ai découvert la marque que je ne connaissais pas auparavant, raconte Michel Cordier. J'ai tout de suite été séduit par la qualité des produits et par la technologie. En outre, le fait que Genesis soit intégrée dans le portefeuille Hyundai m'a rassuré sur la pérennité de la marque."

Jusqu’à présent, GGP Auto n’était présent sur le segment du premium et du luxe qu’à travers Jaguar Land Rover, deux marques intégrées à son portefeuille à la suite du rachat du groupe Dugardin. Avec Genesis, le distributeur dispose d’un nouveau levier de développement, notamment auprès de la clientèle professionnelle. "Avec les autres marques que nous représentons dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment Renault et Ford, nous entretenons déjà des relations étroites avec une importante clientèle BtoB, souligne Michel Cordier. Genesis va nous permettre d’élargir notre offre en proposant aux dirigeants des véhicules parfaitement adaptés à leurs besoins."

Surtout, la marque compte s'appuyer sur des loyers assez imbattables. Le GV60 est en effet commercialisé à partir de 519 euros/mois sans apport. "Cette offre va nous permettre de toucher des clients des trois premiums allemands, mais également ceux provenant de marques généralistes up-stream", prévoit Michel Cordier.

Une philosophie à dupliquer

Mais au-delà d'ajouter une nouvelle marque à son portefeuille, prendre le panneau Genesis relève plus d'une philosophie. "Cette approche du service, de la relation avec le client que j'ai rencontrée en Corée du Sud n'est pas qu'une simple approche marketing, souligne Michel Cordier. Elle est réelle, unique, et nous souhaitons, dans la mesure du possible, nous en inspirer au sein même de notre groupe."

Reste que lancer une nouvelle marque, qui plus est premium, dans ce contexte où un nouvel entrant se déclare quasiment tous les mois, est une gageure. "Le marché premium n’est effectivement pas extensible. Jusqu'à présent, il était dominé par trois constructeurs. Si, au fil des années, il reste stable entre 10 % et 15 % en Europe, il est, en revanche, beaucoup plus ouvert aux nouvelles marques qu’il ne l’a été", nous avait confié Charles Fuster l'été dernier. Et de citer cette étude : "40 % des acheteurs premium sont prêts à changer de marque pour leur prochaine voiture."

Vingt points de vente d'ici 2028

Pour asseoir son image, Genesis s'appuie non seulement sur le golf, mais surtout sur le Championnat du monde d'endurance (WEC). "L'engouement que la marque a rencontré aux 24 Heures du Mans est très prometteur, observe Charles Fuster. Nous allons décliner cet engagement dans notre réseau de distribution."

D'ici 2028, Genesis vise 20 points de vente, ce qui permettra de couvrir 70 % de la population. Le constructeur privilégie pour l'heure un déploiement progressif de son réseau plutôt qu'une multiplication rapide des implantations. Si la marque communiquait au départ sur le recrutement exclusif d'investisseurs Hyundai afin de leur offrir une synergie entre les deux marques, il semblerait que le discours ait un peu changé et que la marque soit ouverte à d'autres investisseurs.

Actuellement, seuls deux investisseurs représentent la marque, le deuxième étant BPM. Ce dernier dispose d'un showroom temporaire à Issy-les-Moulineaux (92) et prévoit de faire des travaux pour ouvrir un tout nouveau site courant 2027.