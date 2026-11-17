Altitude s'apprête à reprendre une concession BMW au groupe Pautric

Publié le 17 novembre 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le groupe piloté par Pierre-Édouard Dieu a signé un protocole en vue d'acquérir Bresse Auto Sport, une concession BMW et Mini du groupe Pautric située à Bourg-en-Bresse (01). Cette opération permettrait à Altitude de renforcer son maillage territorial.

La concession BMW et Mini de Bourg-en-Bresse, détenue par le groupe Pautric, va intégrer le réseau du groupe Altitude. ©GoogleStreetView

Selon l’Autorité de la concurrence, le groupe Altitude dirigé par Pierre-Édouard Dieu, via sa holding la Société financière d'investissement automobiles (Sofia), est sur le point de reprendre 100 % du capital de la concession Bresse Auto Sport, distributeur BMW et Mini ainsi que de BMW Motorrad à Bourg-en-Bresse (01). Ce point de vente était détenu jusqu'à présent par le groupe Pautric. Cette acquisition permettrait à Altitude de compléter son implantation régionale, notamment entre ses concessions de Mâcon (71) et de Villefranche-sur-Saône (69). Le groupe, spécialisé dans la distribution des marques BMW et Mini, dispose de sept sites dans l'agglomération lyonnaise (69), à Saint-Étienne et à Roanne (42), ainsi qu'à Vienne (38). Il a réalisé un chiffre d'affaires de 204 millions d'euros en 2024, pour 5 000 véhicules livrés. Il emploie 171 collaborateurs. Une concession en perte de vitesse De son côté, selon le site pappers.fr, Bresse Auto Sport a connu un exercice 2025 difficile. Son chiffre d'affaires est passé de 35,6 millions d'euros en 2024 à 25,7 millions d'euros en 2025, soit une contraction de 27,8 %. La société a également enregistré une perte nette de près de 129 000 euros, après un déficit de 76 800 euros l'année précédente. Toujours selon pappers.fr, sa rentabilité est de -1,1 %. Pour le groupe Pautric, premier distributeur BMW en France, cette opération se traduirait par la cession d'une implantation dans l'Ain. Elle intervient alors que le groupe a récemment engagé son programme stratégique Target 2030, destiné à préparer l'évolution de son organisation et de ses activités à l'horizon de la prochaine décennie.

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