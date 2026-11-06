Toyota reste solide et révise légèrement à la hausse ses objectifs annuels

À l'occasion de la présentation des résultats financiers de son deuxième trimestre, de juillet à septembre 2026, Toyota a relevé ses prévisions de bénéfices pour son exercice complet qui sera clôturé fin mars 2027.

Le constructeur escompte maintenant un bénéfice net de 3 570 milliards de yens (environ 20 milliards d'euros) contre 3 250 milliards précédemment. Cela représenterait toutefois un recul de 7,2 % sur un an.

Un chiffre d'affaires en hausse de 8,6 %

En attendant, durant son deuxième trimestre, le constructeur nippon a vu son bénéfice net reculer de 18,5 % sur un an, à 759,4 milliards de yens (environ quatre milliards d'euros). Son chiffre d'affaires a en revanche bondi de 8,6 % sur le trimestre, à 13 437 milliards de yens. Aux États-Unis, ses ventes en nombre de véhicules ont progressé de 0,9 % sur le trimestre malgré les droits de douane imposés par Washington. Elles ont bondi de 12,4 % au Japon et augmenté de 1,4 % en Europe.

"En Amérique du Nord, grâce à des efforts constants, nous avons pu bâtir une base commerciale solide", notamment via "des taux élevés de fidélisation", a rappelé Yoichi Miyazaki, vice-président exécutif.

De façon générale, "nous renouerons avec une trajectoire de croissance solide en augmentant la production de batteries pour véhicules hybrides, très demandées, en réduisant significativement les coûts opérationnels grâce à une réorganisation de nos structures de production, et en renforçant l'automatisation par l'introduction de robots", a-t-il insisté.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027, qui s'achèvera fin mars 2027, Toyota s'attend à voir son chiffre d'affaires progresser de 5,6 % sur un an à 53 500 milliards de yens, une progression légèrement plus faible que lors des prévisions précédentes.

Pour autant, "l'environnement concurrentiel (reste) difficile", a reconnu le constructeur. Et ce, en particulier en Chine : Toyota y a encore vu ses ventes plonger de 25 % en nombre d'unités sur le trimestre.

"En Chine, alors que le marché des véhicules à énergies nouvelles connaît une expansion rapide, nous avons déployé des produits adaptés aux besoins de la clientèle locale : notre part de marché a cessé de reculer et se maintient désormais à un niveau stable", a tempéré Yoichi Miyazaki.

Rebondir en Chine

Pour mieux s'adapter aux exigences des acheteurs, à l'image de ses concurrents, Toyota dit s'appuyer sur ses coentreprises avec des partenaires chinois, en adaptant ses processus de développement "sous la direction d'ingénieurs en chef locaux".

Plus tôt cette semaine, Toyota avait indiqué qu'il prévoyait de lancer la nouvelle génération de sa Corolla en Chine, notamment dans des versions électrifiées. Et pour se renforcer en Chine, le groupe japonais avait annoncé l'an dernier la construction d'une usine à Shanghai où seront produits des véhicules électriques sous la marque Lexus à partir de fin 2027.