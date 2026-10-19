Toyota lancera de nouveaux moteurs hybrides sur les futures Yaris Cross et Corolla

Cela ne marchera jamais ! A la sortie de la Prius en 1997, personne ne croyait à la technologie hybride. Presque 30 ans plus tard, le constructeur nippon a écoulé 33 millions dans le monde. En raison de la baisse nécessaire des émissions de CO2, l’hybride non rechargeable (HEV) va s’imposer d’ici la fin de la décennie comme un standard chez tous les constructeurs. Le groupe Volkswagen est en train d’introduire progressivement son moteur 1.5 HEV alors que Stellantis sortira son système hybride en 2028.

Du multi-énergie optimisé pour l’électrique

Lancé en 2020 sur la Yaris, l’actuel système hybride 1.5 turbo sera remplacé à l’horizon 2028. Ce moteur trois-cylindres cédera la place à un quatre-cylindres inédit de même cylindrée. Thiebault Pâquet, vice-président de la R&D de Toyota Europe, justifie ce changement par plusieurs raisons. Les prochaines plateformes modulaires et multiénergies seront principalement développées pour l’électrique. Dès lors, le moteur hybride doit pouvoir être intégré sans impacter la partie avant de la plateforme ni la silhouette du véhicule. Le passage aux quatre-cylindres permettra de réduire de 10% la hauteur, d’optimiser l’aérodynamique et d’offrir un meilleur confort acoustique et vibratoire.

La réduction de l’encombrement touche aussi le train épicycloïdal électrifié qui adopte une architecture "X-in-1" en regroupant le convertisseur DC/DC, l’onduleur et l’électronique de puissance. Toyota améliore ainsi la flexibilité des plateformes avec une logique de "Plug&Play" des briques technologiques (électrique, hybride et hybride rechargeable). A la clé une réduction des coûts et des temps de développement pour les futurs véhicules quelle que soit la motorisation.

Quelle sera la future gamme hybride de Toyota ?

Le nouveau moteur 1.5 sera principalement dédié aux véhicules des segments A, B et C. Décliné en version atmosphérique, il se substituera aux actuels 1.5T et 1.8 sur une plage de puissance allant de 116 à 140 ch sachant que ces puissances seront revues à la hausse. La seconde version, équipée d’un turbo, remplacera les moteurs atmosphériques 2.0 et 2.5 sur les modèles des segments C+, D et E. Ce bloc 1.5 sera décliné en hybride ou hybride rechargeable. En parallèle, le constructeur a présenté un nouveau moteur 2.0 Turbo qui sera principalement dédié aux véhicules supérieurs et sportifs. Mais la grande nouveauté c’est qu’il sera compatible avec une architecture hybride assurant un avenir aux modèles Gazoo Racing menacés en Europe par les émissions de CO2.

La génération post-2030 déjà en développement

Avec ce nouveau système hybride, Toyota promet une baisse de 15% de la consommation. Elle est obtenue par un rendement optimisé du moteur (41%), une machine électrique compacte dont la vitesse de rotation sera supérieure, dixit Thiebault Pâquet, et une réduction des pertes de courant de l’électronique de puissance grâce à l’emploi de carbure de silicium (SiC). Le vice-président de la R&D nous a laissé entendre que Toyota ne fera pas de surenchères ni sur l’autonomie en 100% électrique (en utilisant une plus grosse batterie), ni sur la puissance de la machine électrique. Le curseur est placé sur l’efficience du système et probablement l’agrément de la transmission en continuant à gommer l’effet moulinette.

Il a aussi précisé que Toyota travaillait déjà sur la génération suivante avec l’objectif d’atteindre un rendement du moteur de 50% grâce à l’utilisation d’une combustion en mélange pauvre. En attendant, les nouveaux 1.5 et 2.0 seront compatibles avec le carburant renouvelable issu de la biomasse (à ne pas confondre avec les e-fuels synthétiques) et qui permettra de continuer à vendre des moteurs thermiques au-delà de 2035 en Europe.

Toyota veut vendre sa technologie à d’autres constructeurs

Le constructeur japonais implantera ce nouveau système hybride à partir de 2028 sur les prochains modèles. Selon nos informations, deux nouveautés vont pointer le bout de leur nez à cette date. La Corolla 4 portes, qui malgré sa fabrication en Turquie n’est pas prévue pour l’Europe, et le remplaçant de la Yaris Cross qui sera produit à Valenciennes en hybride et à Kolin en République Tchèque en électrique. Généralement très discret, Toyota affiche clairement sa volonté de vendre sa nouvelle technologie hybride à d’autres constructeurs. A qui ? Probablement aux marques de la constellation Toyota comme Daihatsu ou Subaru. La rumeur mène aussi à Suzuki dans le cadre d’un projet en commun sur le Vieux-continent.