La machine Toyota semble s'être enrayée et la France en paye les frais. Selon un rapport publié le 28 août 2026 par la firme japonaise, le site tricolore du constructeur automobile n'a sorti que 23 766 véhicules, soit un ralentissement de 13,1 % de la production locale.

Au terme des sept premiers mois de l'année, le complexe de Valenciennes (59) accuse un retard de 5,3 % sur les chiffres de l'an passé, à quelque 166 600 véhicules neufs.

Plus globalement, le constructeur automobile a enregistré un retrait de 1,4 % de toute son activité industrielle en juillet, à 934 953 unités. Une tendance provoquée par les résultats des usines internationales du groupe (-9,3 %, à 535 113 unités), alors que les sites domestiques ont augmenté les cadences de 11,6 %, à 399 840 véhicules.

Une année en recul dans les usines extérieures

Le bilan montre que la seule partie concernant Toyota-Lexus a reculé de 2,1 %, à 828 629 véhicules, dont 328 150 VN (+12,4 %) ont été assemblés au Japon et 500 472 unités (-9,8 %) en dehors des frontières.

Au terme des sept premiers mois de l'exercice, Toyota glisse de 0,5 %, à 6,446 millions de véhicules produits. 2,488 millions d'unités l'ont été au Japon, soit 3,3 % de plus que l'an passé, et 3,958 millions ont pour origine une usine internationale (-2,8 %).

Le duo Toyota-Lexus a représenté isolément 5,692 millions de voitures produites dans le monde, un ralentissement de 1,4 %. Si là encore les usines domestiques tournent (1,978 million d'unités, soit +2,4 %), le bilan est plombé par la dynamique des sites délocalisés (-3,3 %, à 3,713 millions d'unités).

Les immatriculations fléchissent à l'international

Le groupe a probablement ajusté le rythme des chaînes à la situation en concession. Toyota indique que "bien que la demande globale soit restée stable, les ventes en Chine ont diminué et le chiffre d'affaires global a été inférieur à celui de l'année précédente".

Alors, certes, les immatriculations au Japon ont gonflé de 5,7 %, à 954 818 unités au cumul, mais elles ont plongé de 4,8 % à l'international (4,91 millions de VN), au point de dégrader le score total, à 5,865 millions de ventes (-3,2 %).

Cela correspond à un déclin de 2,1 % à l'échelle du monde entier. Une tendance provoquée par les résultats des usines internationale de Toyota (-9,8 %), alors que les sites domestiques ont augmenté la cadence de 12,4 %.