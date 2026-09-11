Toyota augmente la cadence de production à Onnaing

Depuis son lancement en juillet 2026, la demande pour la nouvelle Yaris Cross ne faiblit pas. Pour répondre à cet engouement, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) va augmenter la cadence de production.

Le niveau était déjà élevé avec 1 120 unités par jour, mais le constructeur va grimper à 1 250 unités par jour, soit un véhicule qui tombe de la chaîne toutes les 58 secondes.

Pour atteindre ce chiffre, Toyota va engager 150 intérimaires de plus. Jusqu'ici TMMF indique que "près de 5 000 personnes" travaillent sur ce site.

En 2025, l'usine d'Onnaing a une fois de plus battu un record de production avec 283 465 véhicules produits, dont 75 % de Yaris Cross et 25 % de Yaris "normale".