Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Toyota augmente la cadence de production à Onnaing

Publié le 11 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Pour répondre au succès de la Yaris Cross, Toyota va augmenter la production dans son usine d'Onnaing (59). La cadence va passer de 1 120 à 1 250 unités par jour, soit une voiture toutes les 58 secondes.
Toyota Yaris Cross
L'usine Toyota d'Onnaing (59) va produire 1 250 Yaris et Yaris Cross par jour. ©Toyota

Depuis son lancement en juillet 2026, la demande pour la nouvelle Yaris Cross ne faiblit pas. Pour répondre à cet engouement, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) va augmenter la cadence de production.

 

Face au "tout-électrique", Toyota plaide pour une transition fondée sur le réalisme

 

Le niveau était déjà élevé avec 1 120 unités par jour, mais le constructeur va grimper à 1 250 unités par jour, soit un véhicule qui tombe de la chaîne toutes les 58 secondes.

 

Rentabilité réseaux 2025 : Toyota en tête de peloton

 

Pour atteindre ce chiffre, Toyota va engager 150 intérimaires de plus. Jusqu'ici TMMF indique que "près de 5 000 personnes" travaillent sur ce site.

 

En 2025, l'usine d'Onnaing a une fois de plus battu un record de production avec 283 465 véhicules produits, dont 75 % de Yaris Cross et 25 % de Yaris "normale".

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

La production française de Toyota a creusé son déficit en juillet 2026

La production française de Toyota a creusé son déficit en juillet 2026

Toyota va rapatrier la production de son Tacoma aux États-Unis

Toyota va rapatrier la production de son Tacoma aux États-Unis

Chery pose les bases de sa stratégie africaine dans l'ancienne usine Nissan de Rosslyn

Chery pose les bases de sa stratégie africaine dans l'ancienne usine Nissan de Rosslyn

L'histoire de Dacia s’écrit aussi à Tanger

L'histoire de Dacia s’écrit aussi à Tanger

Télématique : Toyota ouvre ses données OEM à Océan

Télématique : Toyota ouvre ses données OEM à Océan

Toyota distingue trois concessionnaires français lors des Ichiban Awards 2026

Toyota distingue trois concessionnaires français lors des Ichiban Awards 2026

Laisser un commentaire

cross-circle