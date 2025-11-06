Cote d’amour des constructeurs 2025 : Toyota plébiscité par son réseau

Comme chaque année, Mobilians publie son enquête de satisfaction des réseaux et évalue la performance des constructeurs. Pour cette édition 2025, Toyota s’affiche en tête, suivi de BMW et Dacia. Les marques du groupe Stellantis restent en queue de peloton.

Toyota prend sept places par rapport à l’année dernière et arrive en tête en obtenant la note de 7,62 sur 10. ©AdobeStock/Björn Wylezich

Depuis 29 ans, la branche des concessionnaires VP de Mobilians publie sa traditionnelle enquête classant les constructeurs en fonction de la satisfaction de leur réseau. Comme à son habitude, les concessionnaires attribuent également des notes en fonction des différentes activités, de la vente de véhicules neufs à l’après-vente, en passant par l’occasion, les pièces de rechange, le marketing et la publicité.

Le sondage a été supervisé par Lead Machine du 17 juin au 4 octobre 2025 et a permis de recueillir 572 réponses. Une trentaine de marques ont ainsi été évaluées cette année, avec l’intégration dans le classement de BYD et d’Alpine. La marque chinoise débarque en milieu de palmarès, à la 12e place avec la note de 5,32, tandis que la marque sportive de Renault arrive avant-dernière avec la note de 3,10.

Pour cette édition 2025, la satisfaction des distributeurs s’affiche à la baisse. Ainsi, la note globale passe de 5,41 à 5,14 sur 10 cette année. Une note morose, à l’image du marché. Pour autant, en dehors du podium et de quelques exceptions, le classement général bouge relativement peu par rapport à l’année dernière.

Toyota domine et BMW se maintient sur le podium

Parmi les évolutions notables, Toyota prend sept places par rapport à l’année dernière et arrive en tête. La marque nippone obtient ainsi la note de 7,62 contre 6,52 en 2024. Il s’agit de sa meilleure performance depuis sept ans. La première place n’est pas inconnue pour Toyota, mais elle n’avait pas atteint cette position depuis 2019. Précisons que le constructeur japonais arrive également en tête des marques généralistes, mais aussi dans quatre activités : marketing (7,92), réparateur agréé (7,85), vente VO (7,34) et distribution de pièces de rechange (7,08).

BMW, en tête l’année dernière, chute à la deuxième place mais conserve néanmoins une bonne note de 7,22, sa deuxième meilleure performance depuis sept ans. La marque allemande se maintient toutefois en pole position des marques premium. Sa marque sœur, Mini, avec la note de 6,63, cède de peu sa place sur le podium à Dacia, qui grimpe de deux places avec une cote de 6,64. Troisième lors de l’édition 2024, Renault trébuche de quatre places et arrive à la septième position.

Toyota et BYD séduisent les distributeurs

Cette année, l’arrivée en tête de Toyota n’est pas due au hasard. En effet, 100 % des interrogés se disent satisfaits des équipes du constructeur, dont 69 % de "très satisfaits". De plus, la marque japonaise rassure et ne se contente pas que de la meilleure note. Ainsi, 19,2 % des distributeurs questionnés songent à choisir Toyota pour se développer, tandis que 96 % d’entre eux s’estiment confiants en l’avenir de cette dernière – dont 63 % de "très confiants".

Parmi les deux marques chinoises du classement, BYD tape dans l’œil des distributeurs. Elle arrive juste derrière Toyota parmi les marques avec lesquelles le panel souhaite se développer (16,3 %). La totalité des distributeurs interrogés avoue être confiante en l’avenir de la marque, dont 63 % – ex æquo avec Toyota – se disent "très confiants" en la marque chinoise.

Stellantis stagne au fond du classement

Pour le groupe Stellantis, les résultats ne sont pas au beau fixe. La première marque du constructeur italo-franco-américain, Peugeot, atteint seulement la 20e place avec la note de 4,69. Le reste du groupe stagne en queue de classement, notamment les marques de l’ex-FCA. Fiat enregistre la plus forte chute de cette édition 2025 de la cote d’amour des constructeurs, en s’effondrant de sept places à la 25e position, avec la note de 4,3 contre 4,8 en 2024.

Même avec l’ajout de deux nouvelles marques, Alfa prend la dernière place avec la note de 2,56. Quant aux autres marques, Citroën (4,49) se hisse de trois places à la 22e position, Jeep perd deux places et arrive au 26e rang, DS (4,14) reste à la 27e place et Opel (3,93) s’effondre de six places à la 28e position. Le relationnel entre les marques du constructeur et le réseau ne semble pas s’améliorer. Comme l’année dernière, sur chacune des activités – en dehors de l’occasion – les marques du groupe sont dans le rouge.