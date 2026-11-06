Dacia envisage de produire le Renault Bridger en Europe à l’horizon 2030

Publié le 6 novembre 2026 ■ Par Grégory Pelletier ■ 4 min de lecture

Plus qu’une rumeur, Dacia étudie l’arrivée du Renault Bridger en Europe, selon des sources internes. Ce SUV urbain, uniquement décliné en version électrique, aiderait la marque roumaine à baisser ses émissions de CO2. Développé en Inde, le Dacia Bridger serait produit en Europe à l’horizon 2030.

Pour étoffer sa gamme électrique, Dacia envisage de produire le concept Renault Bridger en Europe à l’horizon 2030. ©Dacia

Électrification et réduction des émissions de CO2, telles sont les deux priorités de l’état-major de Dacia. Depuis sa prise de fonction en 2025, Katrin Adt, directrice générale de Dacia, ne cesse de le répéter. À juste titre car le constructeur roumain passe pour le mauvais élève au sein de Renault Group, faute d’une gamme électrique conséquente. La commercialisation imminente de la nouvelle Spring permettra de corriger en partie le tir, d'autant que la petite électrique est devenue éligible à l'écoscore environnemental en France. Mais en 2030, l’Union européenne prévoit un nouveau seuil de réduction des émissions de CO2 (- 55 % par rapport à 2021) et, selon ses estimations, Renault Group ne serait pas dans les clous.

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