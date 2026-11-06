Dacia envisage de produire le Renault Bridger en Europe à l’horizon 2030
Publié le 6 novembre 2026
■Par Grégory Pelletier
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4 min de lecture
Plus qu’une rumeur, Dacia étudie l’arrivée du Renault Bridger en Europe, selon des sources internes. Ce SUV urbain, uniquement décliné en version électrique, aiderait la marque roumaine à baisser ses émissions de CO2. Développé en Inde, le Dacia Bridger serait produit en Europe à l’horizon 2030.
Pour étoffer sa gamme électrique, Dacia envisage de produire le concept Renault Bridger en Europe à l’horizon 2030. ©Dacia
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