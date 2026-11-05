Guillaume Sicard, Renault : "Le comportement des acheteurs a profondément changé"
Publié le 5 novembre 2026
■Par Damien Chalon
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6 min de lecture
Que ce soit sur le véhicule neuf ou d'occasion, les clients se tournent plus volontiers vers l'électrique que vers les propositions thermiques et hybrides. Un phénomène particulièrement palpable chez Renault. Guillaume Sicard, le directeur France, revient sur ces bouleversements loin d'être neutres pour la rentabilité du réseau de distribution.
Guillaume Sicard assure que le réseau Renault sera rentable en 2026. ©Renault
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