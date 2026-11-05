Guillaume Sicard, Renault : "Le comportement des acheteurs a profondément changé"

Publié le 5 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 6 min de lecture

Que ce soit sur le véhicule neuf ou d'occasion, les clients se tournent plus volontiers vers l'électrique que vers les propositions thermiques et hybrides. Un phénomène particulièrement palpable chez Renault. Guillaume Sicard, le directeur France, revient sur ces bouleversements loin d'être neutres pour la rentabilité du réseau de distribution.

Guillaume Sicard assure que le réseau Renault sera rentable en 2026. ©Renault

Renault signe, pour le moment, une année 2026 globalement positive en France au niveau commercial. À fin octobre, 238 448 livraisons de voitures particulières sont à mettre à son actif, un volume en progression de 3,4 %. Un rythme à peine inférieur à celui du marché (+4,4 %). "Nous sommes très satisfaits de notre performance, tant en qualité qu'en quantité", souligne Guillaume Sicard, le directeur France de la marque au losange. Pour ce qui est de la qualité, la montée en puissance de près de 30 % sur le canal des particuliers est un marqueur fort. "Nous gagnons ici plus de deux points de part de marché", apprécie le dirigeant. Le fruit d’une gamme enrichie et étoffée au fil des ans qui, de toute évidence, colle avec les attentes des clients. Renault tire aussi cette croissance du leasing social, même si la marque ne communique pas sur ses volumes à ce stade. Guillaume Sicard se félicite en parallèle de sa position solide sur le marché des flottes et sur l’utilitaire, tandis que les canaux dits tactiques ont été progressivement revus à la baisse.

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