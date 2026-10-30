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Constructeurs

Renault inaugure un nouveau rnlt© dans Paris

Publié le 30 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Deux ans après celui du boulevard Saint-Germain, Renault vient d'inaugurer un nouveau showroom urbain rue Molitor, à Paris. Ce rnlt© sera exploité par Retail Renault Group.
Renault rnlt© Molitor, à Paris
Renault a inauguré le rnlt© Molitor, à Paris, le 29 octobre 2026. ©Renault/William Cinquante Millimètres

Après le rnlt© Haussmann en avril 2024 et le rnlt© Saint-Germain en octobre de la même année, Renault vient d'inaugurer un nouvel espace urbain rue Molitor, dans le XVIe arrondissement de Paris.

 

Baptisé logiquement rnlt© Molitor, ce point de vente sera géré par Retail Renault Group. Il vient compléter le dispositif commercial de la marque dans Paris intramuros qui compte aussi le Défilé Renault sur les Champs-Élysées.

 

Renault revient dans les centres-villes

 

"Complémentaire des concessions traditionnelles, le format rnlt© installe Renault au cœur des lieux de vie des citadins pour faire découvrir la marque autrement à de nouveaux publics et leur proposer une expérience de marque plus accessible et personnalisée, avec ou sans projet d'achat", explique le constructeur.

 

Le nouveau site, inauguré le 29 octobre 2026, exposera quatre véhicules sur 175 m2 et accueillera aussi l'univers The Originals Renault.

 

Les visiteurs pourront également demander des essais de véhicules et, pour ceux qui auraient déjà signé un bon de commande, ils pourront prendre livraison de leur véhicule dans ce lieu. En effet, rnlt Molitor fait aussi office de centre de livraison pour Paris intramuros.

 

©Renault/William Cinquante Millimètres

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