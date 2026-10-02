Omoda & Jaecoo : quel est ce nouveau projet audacieux de Benoît Cortot à Montluçon ?

Après des débuts satisfaisants sous les panneaux Omoda et Jaecoo, Benoît Cortot, président du groupe Milton Avenue, va doubler sa mise. En plus de la concession de Guéret (23) opérationnelle depuis mars 2026, il va ouvrir un point de vente à Montluçon (03), a-t-il confirmé l'information au Journal de l'Automobile.

Un point de vente pour lequel il attend encore ses objectifs 2027. Mais le concessionnaire estime que cette affaire pourrait écouler entre 120 et 150 voitures neuves sur une année civile. À Guéret, il a signé un contrat de 100 VN, et Montluçon présente l'avantage d'être une ville plus grande, ce qui lui laisse bon espoir.

"Nous allons certainement terminer l'année 2026 avec plus de 150 livraisons dans notre première concession. Nous atteignons actuellement une part de marché consolidée de 7 % avec Omoda et Jaecoo. Un niveau bien supérieur à la moyenne nationale", rapporte Benoît Cortot. Des chiffres qui lui ont donné l'envie "de lever la main" quand le constructeur a proposé aux distributeurs en place d'aller plus loin dans leurs investissements.

Hybridation avec une franchise Ewigo

Mais avant même son ouverture, cette concession se démarque. Il y a une symbolique déjà. Omoda et Jaecoo vont remplacer une marque historique. En effet, le bâtiment était précédemment exploité par Opel Sivrac, entreprise de Julie Husson contrainte de renoncer à l'aventure.

Toutefois, Benoît Cortot n'en est pas l'acquéreur. "J'ai découvert que la transaction avait été bouclée et que les murs appartiennent dorénavant à un franchisé Ewigo multisite, raconte-t-il. Mais comme il ne voulait que des bureaux pour recevoir sa clientèle, je vais louer le reste de l'espace disponible".

Un schéma d'une originalité indéniable qui se verra en façade. La devanture arborera les panneaux Omoda & Jaecoo et Ewigo. Autrement dit, telle une hybride, elle conjuguera la distribution traditionnelle et une franchise de voitures d'occasion par intermédiation. "Il est évident que nous pourrons collaborer sur des dossiers de reprise de véhicules", se réjouit par avance Benoît Cortot. L'ironie dans tout cela ? Il a quitté le groupe Ewigo en février dernier.

Autre coup du sort : la première recrue. L'investisseur va confier les clés de la structure à Pascal Martin, qui n'est autre que son ancien chef des ventes Renault dans le groupe Faurie. Ce dernier, officiellement à la retraite, effectuait une pige en qualité de commercial pour le compte de la concession Omoda & Jaecoo de Clermont-Ferrand (63). Résident de Montluçon, il y voit une opportunité de mettre à profit sa formation aux produits du groupe Chery à moindre frais.

Avec ce nouveau projet, Benoît Cortot affirme un peu plus sa stratégie de diversification. Depuis ses débuts en octobre 2020, il a installé Milton Avenue dans le monde du VO à particulier, puis a ouvert Milton Avenue Pro en 2025 pour le commerce en BtoB, avant d'embrasser en parallèle une carrière de concessionnaire pour le groupe Chery. "Sans cette diversification, j'aurais subi la baisse du marché des voitures d'occasion", résume-t-il.