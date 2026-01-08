Omoda et Jaecoo : pourquoi Milton Avenue a été sélectionné pour faire partie du réseau français ?

Depuis cinq ans que le point de vente existe, Milton Avenue a vécu de la vente de voitures d'occasion. Pourtant, au moment de définir la liste des 74 premières concessions Omoda et Jaecoo du groupe Chery, la modeste enseigne de Guéret (23) a été retenue. Retour sur une sélection qui a surpris jusqu'au distributeur lui-même.

Milton Avenue va distribuer Omoda et Jaecoo à Guéret (23). ©Milton Avenue

Nous sommes le matin du 16 octobre 2025. Le salon Equip Auto Paris vient à peine d'ouvrir ses portes. En visite dans l'espace Univers VO, Benoît Cortot nous fait une confidence sur l'avenir de Milton Avenue. Il négocie avec Chery les derniers détails d'un contrat de distribution des marques Omoda et Jaecoo, à Guéret (23). Et s'il n'était pas du voyage en Chine, organisé par le constructeur la semaine suivante, il fait bien partie de la liste des partenaires officialisés, le 7 janvier 2026.

Cinq ans après avoir fondé son enseigne de revente de voitures d'occasion, le distributeur creusois devient en effet concessionnaire pour Omoda et Jaecoo. Lui qui a quitté l'ambiance des showrooms codifiés pour se lancer à son compte va revêtir le costume de distributeur sous panneau. Et Benoît Cortot ne cache pas sa surprise, car il n'avait pas inscrit cette ligne à sa feuille de route stratégique.

"Je ne connaissais pas la marque, nous avons été démarchés", explique-t-il au Journal de l'Automobile. Et le dirigeant de se montrer lucide sur le fait que ce n'est pas tant la zone de chalandise de Guéret que sa notoriété qui ont attiré les regards de Chery France. "Ils attendent de moi des actions de communication", résume celui qui anime chaque jour les réseaux sociaux de vidéos et de montages photographiques.

Une analyse confirmée par une porte-parole de la filiale française du constructeur qui parle d'un distributeur pouvant aider dans plusieurs domaines, comme la communication et le traitement des clients. Elle explique le raisonnement : "Guéret n'était pas une priorité, mais nous voulons lui donner sa chance car il correspond en tout point au profil que nous souhaitons dans le réseau. Cet acteur atypique, bien ancré, présente du potentiel".

Une ambition de 100 VN

Milton Avenue doit pour cela disposer d'un espace de vente. Le plan initial prévoyait une installation sur un terrain récemment acquis. Pour accélérer le processus, Benoît Cortot a finalement opté pour une extension de son actuel bâtiment. Alors qu'un minimum de 200 m2 est requis pour Omoda et Jaecoo, le concessionnaire creusois a validé les plans d'un hall de 300 m2, convaincu d'un prochain élargissement de la gamme.

Cet espace complètement dédié aux deux marques chinoises ouvrira ses portes à la fin des travaux en avril ou mai 2026. Comme Chery veut actionner la machine commerciale dès mars, les voitures seront provisoirement exposées dans la zone de livraison des voitures d'occasion de Milton Avenue.

En 2025, quelque 2 120 voitures d'occasion ont été revendues au cumul de Milton Avenue et de la centrale d'achat BtoB, Milton Avenue Pro. Les deux marques chinoises ajouteront du volume à cet ensemble. De combien parle-t-on ? "Il n'y a pas de chiffre arrêté pour la première année, mais nous avons l'ambition de livrer autour de 100 voitures", lâche Benoît Cortot.

Il le faudra bien pour financer le bâtiment neuf et rémunérer le personnel, composé d'un commercial et d'un mécanicien. Avec le franc-parler qui le caractérise, le dirigeant se montre convaincu par le projet. Au point que le Petit Poucet du réseau tricolore ouvre la voie à la création d'une plaque de distribution aux couleurs d'Omoda et Jaecoo.