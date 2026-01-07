Chery a nommé son réseau en France

Le constructeur et premier exportateur automobile chinois s'implante dans l'Hexagone dès le printemps 2026. Pour distribuer ses marques Omoda & Jaecoo, il a ouvert 74 concessions en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Découvrez la liste des distributeurs.

Le constructeur chinois Chery (Omoda & Jaecoo) annonce 74 points de vente en France dès son lancement en France, au printemps 2026. ©Chery

Alors que les premiers modèles seront disponibles au printemps prochain, le constructeur chinois Chery, avec ses deux marques Omoda & Jaecoo, annonce déjà la nomination de 74 points de vente en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. À terme, Chery affiche un objectif de 130 points de vente d’ici la fin de l’année 2026.

Les concessions, désignées dès l’automne dernier, respecteront des standards communs en matière d’aménagement et d’équipements, avec des showrooms dédiés d’au moins 200 m² et des ateliers après-vente intégrés. "Ce maillage initial doit permettre une présence équilibrée entre grandes métropoles et territoires régionaux", indique le constructeur.

"L’enjeu est d’être prêt dès le premier jour, notamment sur l’après-vente, qui reste un point de vigilance majeur pour les nouveaux entrants", explique de son côté Antoine Roussel, directeur des ventes et du développement réseau d’Omoda & Jaecoo France. Sur le plan financier, le constructeur chinois a conclu un accord avec CGI Finance, chargé notamment du financement des stocks.

Des acteurs connus, déjà présents avec d'autres marques chinoises

À l'instar de MG, BYD, ou XPeng, Chery a choisi des groupes de distribution multimarques et solidement implantés localement. Parmi les premiers partenaires figurent notamment – par ordre alphabétique – les groupes Bernard, DMD, Faurie, Grim, Hecquet, Lempereur, LG Automobile, Nedey, Péricaud, PLD, Polmar, Rousseau, Scala Auto, Thivolle, Vauban et Verbaere. La liste complète est à retrouver en cliquant sur le lien.

En parallèle de ces premières nominations, le constructeur poursuit la recherche de distributeurs dans certaines zones encore non couvertes. Citons notamment une bonne partie du Centre-Val de Loire, les anciennes régions de Picardie, de Bourgogne et d'Aquitaine, excepté Bayonne (64), ainsi que les massifs des Pyrénées et des Alpes.

Premier exportateur automobile chinois

Pour rappel, créé en 1997, Chery a déjà livré plus de 17 millions de voitures à ce jour, dont 5,5 millions ont été exportées vers plus de 120 marchés internationaux. Basé à Wuhu, à 300 km de Shanghai, il est ainsi réputé pour être le plus grand exportateur de Chine depuis 22 ans, avec 1,15 million de véhicules vendus hors des frontières rien qu’en 2024, sur 2,6 millions produits.

Fondées en 2023, les jeunes marques Omoda & Jaecoo ont été créées par le groupe Chery pour être uniquement commercialisées en dehors de la Chine. En moins de deux ans et demi, elles sont déjà parvenues à s’implanter sur 55 marchés, dont sept en Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Pologne et Hongrie), pour un total de 650 000 unités vendues.

Uniquement des modèles hybrides

Au moment de son arrivée sur le marché français, Omoda articulera son offre autour de deux crossovers hybrides rechargeables. La gamme reposera sur l’Omoda 7, un C-SUV long de 4,66 m, et sur l’Omoda 9, positionné sur le segment D-SUV avec une longueur de 4,78 m.

De son côté, Jaecoo se concentrera exclusivement sur des SUV. Le Jaecoo 5, doté d’une motorisation full hybrid et long de 4,40 m, viendra se placer sur le segment B-SUV, tandis que le Jaecoo 7, proposé en versions hybride et hybride rechargeable, évoluera sur le segment C-SUV avec ses 4,50 m de long.

Retrouvez la liste complète des points de vente en cliquant ici.