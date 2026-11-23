Stellantis Motorsport : Peugeot quitte le WEC, Citroën et Opel obtiennent un sursis

Publié le 23 novembre 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Alors que Peugeot quitte avec effet immédiat le WEC, Citroën et Opel vont disputer la saison 2027 de la Formule E avant d'abandonner la discipline. Dans l'univers du rallye, Stellantis conserve l’activité compétition clients avec notamment les marques Lancia et Peugeot.

Stellantis a décidé de mettre fin à ses programmes sportifs mondiaux FIA. Le WEC avec effet immédiat et la Formule E à l'été 2027. ©Peugeot/Xavier Bonilla/DPPI

Comme annoncé en fin de semaine dernière, Stellantis a confirmé une rationalisation de ses investissements dans le sport automobile. Les programmes mondiaux FIA sont abandonnés ou vont l'être. Ainsi, Peugeot quitte le WEC avec effet immédiat, malgré le développement très avancé de la 9X8 2027 et le recrutement des pilotes. Depuis son retour sur les pistes d'endurance en 2022, Peugeot n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans la discipline. La compétition clients demeure Citroën et Opel ont obtenu quelques mois de sursis, puisque les deux marques vont disputer la saison 2027 de Formule E qui s'ouvrira mi-janvier et s'achèvera le 25 juillet. Les deux marques ont bouclé les essais de pré-saison vendredi 20 novembre dernier sur le circuit de Jarama, en Espagne. Quant à l'activité rallye, elle demeure mais exclusivement pour la compétition clients. Lancia va donc continuer de vendre ses différentes versions de l'Ypsilon (Rally2, Rally4 et Rally6) à des écuries privées et à de jeunes pilotes pour animer des formules de promotion. Même chose pour les 208 Rally4 et Racing TC6. Beaucoup de Citroën C3, Rally2 notamment, roulent également en Europe et auront besoin de support. Stellantis veut reclasser les salariés touchés par l'arrêt des programmes Les équipes de Stellantis Motorsport vont également continuer à "contribuer directement au développement de modèles exclusifs hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati, ainsi que de versions Veloce, GTi, HF et GSE respectivement pour Alfa Romeo, Peugeot, Lancia et Opel." Stellantis indique avoir l'intention "de conserver et de redéployer les collaborateurs concernés par la fin de ses activités officielles dans le cadre des championnats du monde de la FIA, en collaborant avec eux pour identifier des opportunités en interne dans les domaines de la compétition-client, du développement de véhicules hautes performances et d’autres activités clés liées à la mise en œuvre du plan FaSTLAne 2030."

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