Opel et Leapmotor lancent officiellement leur coopération

Publié le 20 novembre 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

Florian Huettl et Zhu Jiangming, les directeurs généraux d'Opel et Leapmotor, ont officialisé leur coopération pour développer un C-SUV. Ce modèle, lancé en 2028, sera produit en Espagne, à Saragosse.

Le C-SUV Opel, sur base Leapmotor, sera lancé en 2028. ©Opel

Le projet est connu depuis longtemps mais il est aujourd'hui officiel. En effet, Opel et Leapmotor ont signé l'accord entérinant le développement d'un C-SUV allemand sur base chinoise. Et qui sera produit en Espagne, dans l'usine de Saragosse. "Innover exige d’avoir le courage d’emprunter de nouvelles voies", a indiqué Florian Huettl, directeur général d'Opel. "En réunissant les compétences en ingénierie de Rüsselsheim et de Hangzhou, nous créons un trait d’union entre deux écosystèmes technologiques solides et tirons le meilleur parti de leurs atouts respectifs." Peugeot, Opel, Leapmotor… dans les coulisses de l’usine Stellantis de Saragosse De quoi développer un nouveau SUV rapidement, puisque Opel annonce une arrivée sur le marché européen en 2028. Il viendra compléter la gamme des SUV au Blitz qui compte déjà le Mokka, le Frontera et le Grandland. "Ce projet montre comment deux entreprises issues de différentes régions du monde peuvent, autour d’une vision commune, tirer parti de leurs forces respectives et jouer la complémentarité : rendre la mobilité électrique de pointe accessible au plus grand nombre et construire ensemble cet avenir, en Europe et au-delà", a pour sa part déclaré Zhu Jiangming, fondateur et directeur général de Leapmotor.

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