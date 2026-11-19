Grand Est Automobiles : la facture risque d'être salée pour Stellantis
Publié le 19 novembre 2026
■Par Catherine Leroy
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5 min de lecture
Le placement en redressement judiciaire des activités Stellantis de Grand Est Automobiles soulève une question financière majeure : que vont devenir les engagements de reprise des véhicules arrivant au terme de leur contrat de location ? Alors que le distributeur pourrait ne plus les honorer, Stellantis se retrouverait exposé à une lourde facture. Au-delà de ce dossier, c'est toute la répartition des risques entre distributeurs, organismes de financement et constructeurs qui pourrait être remise en question.
Le redressement judiciaire de Grand Est Automobiles soulève la question des engagements de reprise des véhicules en fin de contrat de location. Les pertes éventuelles sur les valeurs résiduelles pourraient notamment peser sur Stellantis et ses partenaires financiers. ©Le Journal de l'Automobile-Gredy Raffin
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