Grand Est Automobiles : la facture risque d'être salée pour Stellantis

Publié le 19 novembre 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 5 min de lecture

Le placement en redressement judiciaire des activités Stellantis de Grand Est Automobiles soulève une question financière majeure : que vont devenir les engagements de reprise des véhicules arrivant au terme de leur contrat de location ? Alors que le distributeur pourrait ne plus les honorer, Stellantis se retrouverait exposé à une lourde facture. Au-delà de ce dossier, c'est toute la répartition des risques entre distributeurs, organismes de financement et constructeurs qui pourrait être remise en question.

Le redressement judiciaire de Grand Est Automobiles soulève la question des engagements de reprise des véhicules en fin de contrat de location. Les pertes éventuelles sur les valeurs résiduelles pourraient notamment peser sur Stellantis et ses partenaires financiers. ©Le Journal de l'Automobile-Gredy Raffin

Le placement en redressement judiciaire du groupe de distribution Grand Est Automobiles (GEA) pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la seule restructuration de la société. Parmi les dossiers les plus sensibles figurent les engagements de reprise souscrits lors de la commercialisation de véhicules financés en location pour les marques du constructeur Stellantis. Ces engagements de reprise, dont les valeurs contractuelles peuvent se révéler nettement supérieures aux prix du marché lorsque les véhicules reviennent en concession, représentent un risque financier majeur pour l'intégralité de la distribution automobile en France. Mais dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire, le sujet prend une autre dimension. Si le distributeur ne peut plus honorer ses engagements de reprise, qui devra supporter les pertes : l'organisme de financement, le constructeur ou un éventuel repreneur ?

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