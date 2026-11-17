Cotisation de taxe foncière : le coup de massue de Bercy sur les distributeurs automobiles
Publié le 17 novembre 2026
■Par Gredy Raffin
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4 min de lecture
Cette année, l'avis de taxe foncière a réservé une mauvaise surprise à plusieurs distributeurs automobiles. Rattrapés par une règle de calcul appliquée rétroactivement, ils se sont vu réclamer des sommes considérables au titre de la cotisation de taxe foncière. Dans le Tarn, un mandataire a même décidé de fermer un site pour pouvoir payer. Une situation qui pourrait prendre une ampleur nationale.
Dans le cadre du PLF 2027, les distributeurs automobiles veulent faire valoir leur condition particulière pour obtenir une révision de la méthode d'imposition du foncier commercial. ©Le Journal de l'Automobile
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