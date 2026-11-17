Cotisation de taxe foncière : le coup de massue de Bercy sur les distributeurs automobiles

Publié le 17 novembre 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 4 min de lecture

Cette année, l'avis de taxe foncière a réservé une mauvaise surprise à plusieurs distributeurs automobiles. Rattrapés par une règle de calcul appliquée rétroactivement, ils se sont vu réclamer des sommes considérables au titre de la cotisation de taxe foncière. Dans le Tarn, un mandataire a même décidé de fermer un site pour pouvoir payer. Une situation qui pourrait prendre une ampleur nationale.

Dans le cadre du PLF 2027, les distributeurs automobiles veulent faire valoir leur condition particulière pour obtenir une révision de la méthode d'imposition du foncier commercial. ©Le Journal de l'Automobile

Voilà une surprise dont il se serait bien passé. Quand David Massol, dirigeant de DMB Automobiles, mandataire de métier, dans le Tarn, a pris connaissance du montant de sa cotisation de taxe foncière 2026, il est tombé des nues. Pour ses deux points de vente, à Fréjairolles et Aussillon, l'administration fiscale lui a imposé un total approchant les 300 000 euros. Une somme qu'il n'avait du tout anticipé, puisque bien loin des valeurs habituelles. "L'inspecteur des impôts du Tarn a appliqué le barème à la lettre avec une rétroactivité de trois ans. Nous devons nous donc nous acquitter d'une année pleine et d'une correction des trois précédentes", synthétise-t-il, irrité. Le dirigeant dit ne pas comprendre pourquoi une législation vieille de près d'une décennie a été prise en compte sans préavis.

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