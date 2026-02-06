Menu
Le Canada revoit sa copie automobile

Publié le 6 février 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
En plus de revoir ses objectifs de ventes de véhicules électriques, le Canada veut également modifier sa stratégie industrielle automobile, très dépendante des États-Unis et pénalisée par les droits de douane.
En plus de revoir sa trajectoire de ventes électriques, le Canada veut une industrie automobile moins dépendante des États-Unis. ©Ford

L'automobile canadienne devait, elle aussi, être 100 % électrique en 2035. Mais la réalité du marché force le pays à revoir ses objectifs.

 

Ainsi, Mark Carney, le Premier ministre, a indiqué revoir les échéances : 75 % de ventes de véhicules électriques d'ici 2035 et 90 % d'ici 2040.

 

Preuve que le Canada n'abandonne toutefois pas sa lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, même si de nombreux projets (pas forcément liés à l'automobile) ne vont pas dans ce sens, de nouvelles normes CO2 plus strictes seront mises en place pour accompagner l'évolution des objectifs et le gouvernement fédéral a rétabli les subventions pour l'achat de véhicules électriques pouvant atteindre 5 000 dollars canadiens.

 

Denis Le Vot prend la direction du Canada pour diriger le groupe BRP

 

Mais au-delà de l'électrification, Mark Carney a surtout présenté une stratégie industrielle pour réduire la dépendance envers son voisin américain.

 

"Il n'existe pas de symbole plus fort de l'étroite interdépendance des économies canadienne et américaine que l'automobile", a estimé Mark Carney. "Cette relation commerciale, qui était jadis une grande force, est désormais devenue une grave vulnérabilité", a-t-il ajouté en détaillant son plan.

 

Le secteur automobile du pays emploie plus de 500 000 personnes et est l'une des plus grandes industries d'exportation du Canada, pays qui a fabriqué plus de 1,2 million de véhicules de tourisme en 2025.

 

Comme plus de 90 % des véhicules fabriqués au Canada et 60 % des pièces produites dans le pays sont exportés aux États-Unis, les droits de douane imposés par le président Donald Trump menacent l'industrie canadienne.

 

Depuis avril 2025, les véhicules fabriqués au Canada sont soumis à un droit de douane de 25 % par les États-Unis sur leurs composants non américains.

 

Le Canada, l'autre pays des batteries

 

Le Canada dispose d'importants gisements de minéraux critiques nécessaires à la production de batteries pour véhicules électriques et affirme vouloir développer une chaîne de production intégrée, de l'extraction au traitement des minéraux jusqu'à la fabrication des batteries pour véhicules. (avec AFP)

