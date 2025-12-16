Denis Le Vot prend la direction du Canada pour diriger le groupe BRP

Publié le 16 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

L’ex-directeur général de Dacia annonce sur le réseau LinkedIn qu’il rejoint le groupe canadien BRP, spécialisé dans les véhicules de loisir, tels que les motos-neige, quads et scooters des mers. Denis Le Vot va officier en tant que président à compter du 1er février 2026.

Denis Le Vot va diriger le groupe BRP à compter du 1er février 2026. ©BRP

Denis Le Vot s’envole pour le Canada. L’ex-directeur général de Dacia, qui a quitté ses fonctions le 1er septembre 2025, va présider le groupe BRP (Bombardier Recreational Products). Le dirigeant l’annonce sur le réseau LinkedIn. "Je suis très heureux de vous annoncer que je me lance dans une nouvelle aventure en qualité de prochain président et chef de la direction de BRP, Bombardier Recreational Products, à compter du 1er février 2026", écrit-il. Denis Le Vot quitte la direction de Dacia, retour sur sa success-story "Après avoir passé 30 années extraordinaires dans l’industrie automobile, poursuit-il, je me réjouis à l'idée de collaborer avec les équipes talentueuses de BRP à travers le monde afin de définir l’avenir des sports motorisés." BRP n’est pas si éloigné du monde de l’automobile que Denis Le Vot a côtoyé pendant plus de trois décennies. Le groupe canadien est spécialisé dans les quads, motos-neige et autres scooters des mers, via ses marques Can-Am, Ski-Doo, Lynx, et Sea-Doo. Il prend la suite du dirigeant historique du groupe. "C'est un privilège de poursuivre le parcours que José Boisjoli a commencé il y a plus de 20 ans, et je tiens à le féliciter pour sa contribution au développement de l'industrie", souligne Denis Le Vot.

