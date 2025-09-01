Nouvelle organisation du groupe Renault : Denis Le Vot quitte Dacia, Fabrice Cambolive prend du galon

François Provost, nouveau directeur général du groupe Renault, dévoile une nouvelle organisation pour le constructeur. Fabrice Cambolive prend la tête d'une direction de la croissance qui va chapeauter les marques Renault et Dacia. Denis Le Vot quitte le groupe. Une direction de l'ingénierie est confiée à Philippe Brunet, tandis que Thierry Charvet voit son périmètre élargi à la supply chain.

François Provost, nouveau directeur général du groupe Renault, dévoile une nouvelle organisation pour le constructeur avec Fabrice Cambolive, Philippe Brunet et Thierry Charvet, qui entrent en fonction ce 1er septembre 2025.

C'est une nouvelle ère qui commence pour le groupe Renault en ce 1er septembre 2025. Un peu plus d'un mois après la nomination de François Provost au poste de directeur général du constructeur, en remplacement de Luca de Meo, celui-ci met en place une nouvelle organisation qui chamboule l'existante.

"Notre objectif est de poursuivre la croissance, d'être plus efficaces. Pour relever l’ensemble des défis qui se dresse devant nous, nous avons besoin d’une organisation capable de décider plus vite, d’exécuter plus efficacement et toujours au plus proche de ses clients. La nouvelle gouvernance annoncée aujourd’hui répond à cette ambition. Elle réunit des talents expérimentés, dotés d’une expertise solide et, surtout, d’une légitimité interne qui fera la différence", a déclaré François Provost, directeur général de Renault Group.

Renault et Dacia au sein d'une direction de la croissance

Cette nouvelle organisation met sur pied trois grandes directions. Terminé les verticales par marque mises sur pied par Luca de Meo, François Provost souhaite regrouper ce qui peut l'être, en l'occurrence Renault et Dacia dont les synergies sont évidentes.

Denis Le Vot, l'artisan du renouveau et du succès actuel de Dacia, quitte le groupe. Le dirigeant avait longtemps été favori pour prendre la succession de l'ex-directeur général du constructeur. Mais selon nos informations, la nomination de François Provost à la tête du constructeur serait étrangère à sa décision de partir. Denis Le Vot aurait ainsi fait déjà valoir sa décision de partir avant même l'annonce de la démission de Luca de Meo. Katrin Adt, en provenance de Smart et de Mercedes-Benz, est nommée directrice générale de Dacia. Elle reportera à Fabrice Cambolive qui voit ses responsabilités élargies aux deux marques. Pour Dacia, cette décision marque clairement la fin de son indépendance.

C'est donc Fabrice Cambolive, directeur de la marque Renault, qui va chapeauter cette nouvelle direction, en plus de ses fonctions de directeur général de la marque Renault. Selon le communiqué publié par le constructeur, "il veillera à définir une approche stratégique unifiée et à optimiser les chiffres d’affaires sur l’ensemble des marchés. Cette organisation permettra à Renault Group de capitaliser pleinement sur l’identité et le positionnement de chacune de ses marques. Fabrice Cambolive aura également en charge le développement international du groupe, avec une priorité donnée à l’Inde, à l’Amérique latine et à la Corée."

Le groupe lui confie également la mission de garantir une expérience client fluide et cohérente sur l'ensemble des points de contact, digital ou physique.

Philippe Brunet devient patron de l'ingénierie

L'ingénierie du groupe devient le deuxième pilier de cette nouvelle organisation dont la direction est confiée à Philippe Brunet. Ce dernier pilotait déjà l'ingénierie pour les véhicules électriques et Ampere. C'est notamment Philippe Brunet à qui le constructeur avait confié la mission de concevoir la future Twingo électrique en moins de deux ans avec la création et le pilotage du centre de développement avancé du constructeur à Shanghai, ACDC.

Le nouveau chief technology officer voit son périmètre élargi à l'ingénierie du groupe, qui était pilotée depuis septembre 2024 par Philippe Krief en remplacement de Gilles Le Borgne. Philippe Krief, à sa demande, aurait souhaité se consacrer entièrement à la marque Alpine. Philippe Brunet devra améliorer la coordination avec les fonctions product & planning, qualité, achats, fabrication et supply chain.

Thierry Charvet, actuel directeur industriel et qualité, prend également en charge la supply chain. Et Anthony Plouvier complète le dispositif en étant nommé patron des achats, poste occupé jusqu'à présent par François Provost lui-même.

Enfin, la direction des ressources humaines est placée entre les mains de Claire Fanget en remplacement de Bruno Laforge qui quitte l'entreprise. Christian Stein, directeur de la communication, rejoint la leadership team, composée des dirigeants de cette nouvelle organisation.