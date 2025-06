Renault Group : Luca de Meo annonce son départ

Après cinq ans à la tête de Renault Group, Luca de Meo quittera ses fonctions le 15 juillet 2025. Le Conseil d’administration lance sa succession et salue son action à la tête du constructeur.

Luca de Meo, lors du dernier Mondial de l'automobile en octobre 2024.

Changement majeur à la tête de Renault Group : après cinq années marquées par une profonde transformation du constructeur automobile français, Luca de Meo a annoncé son départ de la direction générale. Il quittera ses fonctions le 15 juillet 2025 pour, selon le communiqué officiel, "relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile".

Selon nos confrères du Figaro, ce dernier rejoindrait le groupe de luxe Kering, comme directeur général.

Le conseil d’administration, présidé par Jean-Dominique Senard, a pris acte de cette décision et a tenu à saluer "le redressement et la transformation" impulsés par Luca de Meo depuis son arrivée en juillet 2020. En cinq ans, le dirigeant aura su repositionner Renault sur des bases plus solides, à travers une stratégie centrée sur la rentabilité, l’innovation électrique et une réorganisation en profondeur du groupe.

Un départ "encadré"

Jusqu’à la mi-juillet, Luca de Meo poursuivra l’exercice de ses fonctions, assurant une transition en douceur. Le processus de succession, déjà prévu en amont par le conseil d’administration, est désormais officiellement enclenché. Aucun nom n’a encore été avancé pour le moment, mais le conseil souligne que la relève sera assurée dans le respect du plan stratégique mis en place.

Continuité stratégique assurée

Dans un contexte de mutation accélérée du secteur automobile – entre électrification, transition numérique et pressions réglementaire –, le conseil d’administration a réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction actuelle. Cette dernière est appelée à poursuivre et même accélérer la transformation du groupe, amorcée sous l’ère de Meo, notamment à travers les pôles Ampere (véhicules électriques et logiciels) et Horse (mécanique et hybrides), récemment créés.