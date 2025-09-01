Qui est Katrin Adt, la nouvelle directrice générale de Dacia ?

La réorganisation du groupe Renault voulue par François Provost concerne particulièrement la marque Dacia, dont la direction générale revient à Katrin Adt. Placée sous la responsabilité de Fabrice Cambolive, elle a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Daimler.

Katrin Adt est nommée directrice générale de Dacia. ©Dacia

Un nouveau visage pour incarner Dacia. Katrin Adt vient d’être nommée directrice générale de la marque d’entrée de gamme du groupe Renault. Elle succède à Denis Le Vot qui a décidé de quitter l’entreprise, lui qui dirigeait Dacia depuis janvier 2021.

La nouvelle organisation du groupe au losange, voulue par son nouveau directeur général François Provost, fait que Katrin Adt ne lui rendra pas compte directement. Une fonction intermédiaire voit le jour, celle de chief growth officer, occupée par Fabrice Cambolive. À ce titre, il chapeaute les marques Renault et Dacia.

"Je souhaite également la bienvenue à Katrin Adt, dont l'expérience dans le domaine automobile sera un véritable atout pour Dacia", réagit François Provost. La nouvelle directrice générale de Dacia est forte d’une expérience de 26 ans dans le secteur automobile, acquise pour l’essentiel au sein du groupe Daimler.

Ex-directrice générale de Smart et cadre du groupe Daimler

Juriste de formation, elle a occupé différents postes à responsabilité : directrice générale de Mercedes-Benz au Luxembourg, vice-présidente ressources humaines et développement chez Daimler, directrice générale de la marque Smart, ou encore directrice générale de Mercedes-Benz Own Retail Europe. Avant de rejoindre le groupe Renault, elle pilotait l'audit corporate chez Mercedes-Benz.

"Sa connaissance forte et son expertise des enjeux de développement du business vont nous permettre de poursuivre la dynamique de la marque et surtout de relever ensemble le prochain défi : électrifier «à la Dacia» sa gamme de produits, souligne Fabrice Cambolive. Maintenant que la marque est bien installée sur le podium du marché «Retail» européen, à nous d'en faire une nouvelle référence de l'électrique."

Membre de la leadership team du groupe, Katrin Adt se dit pour sa part "ravie de rejoindre Renault Group et de prendre la direction de la marque Dacia. C'est un privilège de pouvoir contribuer à écrire, aux côtés d'une équipe exceptionnelle, le prochain chapitre de cette remarquable success story."